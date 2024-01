Nelle scorse settimane il team di Google ha reso noto che Google Assistant avrebbe perso tante funzionalità poco sfruttate dagli utenti, aggiungendo che il collegamento al microfono di Pixel Launcher sarebbe stato rimosso.

Ebbene, pare che per tale scorciatoia sia arrivato il momento di essere messa da parte: il colosso di Mountain View, infatti, ha mantenuto quanto anticipato alcuni giorni fa.

Una piccola modifica per Google Assistant

L’icona del microfono multi-colore accanto a quella di Lens nella barra di ricerca in basso di Pixel Launcher non aprirà più Google Assistant, attivando invece la funzione di ricerca vocale.

Il team del colosso di Mountain View ha spiegato che gli utenti non potranno più sfruttare l’icona del microfono nella barra di ricerca per completare attività come l’accensione delle luci o l’invio di un messaggio, in quanto tale scorciatoia sarà dedicata alle ricerche, aggiungendo che alla base di tale modifica vi è la volontà di offrire un’esperienza più coerente all’interno di Google App.

Su alcuni dispositivi della serie Google Pixel gli utenti, nel momento in cui toccano l’icona del microfono, visualizzano un messaggio che li informa che l’accesso a Google Assistant è stato spostato e che, pertanto, per attivare l’assistente sarà necessario usare il comando “Ehi Google” o la pressione del pulsante di accensione.

Questo avviso non fa riferimento alla gesture di scorrimento da uno dei due angoli bassi e ciò sembra suggerire che anche tale feature possa presto essere eliminata dagli sviluppatori.

Resta da capire se gli utenti apprezzeranno la decisione di Google ma chi è solito avviare l’assistente sfruttando l’icona del microfono probabilmente non sarà particolarmente contento.

Ricordiamo che nelle scorse settimane in Rete sono comparse le prime immagini che ci mostrano come dovrebbe essere l’interfaccia di Google Assistant con Bard.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Google Pixel 8, quello da prendere, il compatto senza rinunce