Sono le ultime ore per sfruttare a pieno le offerte di lancio per Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra: alcune delle proposte proseguiranno fino al 30 o 31 gennaio 2024 (in base al punto vendita), come la possibilità di raddoppiare la memoria di alcune versioni, ma i vari coupon da 200 euro termineranno quest’oggi. Vediamo come approfittarne.

Ultimo giorno per i coupon da 200 euro sui Samsung Galaxy S24

Come avrete sicuramente notato, una settimana fa sono stati presentati ufficialmente i Samsung Galaxy S24, ossia i nuovi flagship del produttore sud-coreano. I prezzi proposti sono tutti più bassi di quelli dello scorso anno (eccezione per il modello di partenza dell’Ultra, che però offre 12 GB di RAM), ma la casa di Seoul ha lanciato diverse iniziative interessanti in occasione del lancio. Una delle più intriganti è senza dubbio quella che consente di raddoppiare le memorie: fino al 30 gennaio 2024 potete acquistare Galaxy S24 Ultra da 1 TB al prezzo di quello da 512 GB (1619 euro), Galaxy S24 Ultra da 512 GB al prezzo di quello da 256 GB (1499 euro), Galaxy S24+ da 512 GB al prezzo di quello da 256 GB (1189 euro) e Galaxy S24 da 256 GB al prezzo di quello da 128 GB (929 euro).

Sempre entro il 30 gennaio 2024 è prevista l’extra valutazione dell’usato, sia tramite il Samsung Shop Online sia attraverso Amazon Recommerce: sono previste valutazioni maggiorate di 100 euro per l’acquisto di Galaxy S24 Ultra e Galaxy S24+ e di 50 euro per l’acquisto di Galaxy S24. Sempre sul Samsung Shop Online, se vi siete preregistrati potete sfruttare entro il 30 gennaio 2024 uno sconto da 100 euro con i coupon che sono stati inviati tramite email (e ottenere le cuffie Galaxy Buds2 Pro in regalo con acquisti entro il 24 gennaio 2024).

Sono invece le ultime ore per approfittare del coupon da 200 euro disponibile presso altri rivenditori, come Amazon e MediaWorld. Per il primo, il coupon UNPACKED200 è riservato agli utenti che si sono registrati nei giorni precedenti all’evento di presentazione e può essere addirittura abbinato a un ulteriore sconto di 100 euro per i possessori di carte American Express. Dal 25 gennaio 2024 sarà proposto il coupon UNPACKED100, che come il nome suggerisce andrà a dimezzare lo sconto (entro il 30 gennaio 2024).

Non vi siete registrati in tempo per poter sfruttare il coupon su Amazon? Niente paura, perché sul sito MediaWorld è disponibile qualcosa di simile, ma per tutti gli utenti. Entro oggi, 24 gennaio 2024, potete digitare 225503 all’interno del campo riservato ai codici promozionali per ottenere uno sconto di 200 euro: grazie a questo coupon potete acquistare Galaxy S24 Ultra da 256 o da 512 GB a 1299 euro, Galaxy S24+ da 256 o 512 GB a 989 euro e Galaxy S24 da 128 o 256 GB a 729 euro (sempre grazie alla promozione che “raddoppia” le memorie).

Se siete interessati alla consegna dell’usato, sappiate che fino al 18 febbraio 2024 anche MediaWorld propone una super valutazione con il suo SChange: per la precisione di 125 euro per l’acquisto di Samsung Galaxy S24 o di 100 euro per l’acquisto di Galaxy S24+ o Galaxy S24 Ultra (qui per maggiori informazioni).

Alcune versioni sembrano essere già andate esaurite, ma vi consigliamo di tenere sotto controllo il sito nelle prossime ore perché potrebbe tornare disponibile qualche unità.

