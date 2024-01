Samsung Galaxy S24 ha debuttato una manciata di giorni fa insieme ai fratelli maggiori Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, ma combinando alcune offerte disponibili su Amazon potete già acquistarlo a meno del predecessore e per giunta nella versione da 256 GB con memorie UFS 4.0. Vediamo come fare.

Samsung Galaxy S24 in offerta a meno di S23 con queste promozioni

Mercoledì scorso il Samsung Unpacked ha svelato ufficialmente la serie Galaxy S24 e le novità Galaxy AI integrate nella One UI 6.1 (che almeno in parte arriveranno sugli altri modelli), e tutti e tre i modelli possono contare su generose offerte di lancio sia sul Samsung Shop Online sia presso gli altri rivenditori, generalmente valide fino al 30 gennaio 2024. Grazie a queste ultime potete portarvi a casa Samsung Galaxy S24 a un prezzo più basso rispetto a quello di listino, ma riuscendo a “incastrare” alcune sfiziose promozioni aggiuntive (purtroppo non dedicate a tutti), potete già far crollare il prezzo del dispositivo.

Come forse avrete visto, Galaxy S24 è il modello più compatto della nuova serie, e mette a disposizione uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate da 1 a 120 Hz, Vision Booster e lettore d’impronte digitali integrato. Il cuore scelto da Samsung è il SoC Exynos 2400, che prende il posto dello Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy utilizzato sul modello Ultra: al suo fianco 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1/4.0.

Il comparto fotografico offre quattro sensori in tutto: trovano spazio una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, e una fotocamera singola da 12 MP. A livello di connettività sono disponibili 5G, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C, e non manca la certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria è da 4000 mAh e supporta la ricarica rapida da 25 W (con cavo), la ricarica wireless e la ricarica wireless inversa.

Lo smartphone viene lanciato con Android 14 e One UI 6.1, che integra tutte le funzionalità Galaxy AI che abbiamo visto in questi giorni, tra comparto fotografico e non solo. Samsung ha promesso un supporto software da record, alla pari con quello di Google per i suoi Pixel 8 e Pixel 8 Pro: secondo quanto dichiarato, il dispositivo arriverà fino all’ipotetico Android 21 e riceverà patch di sicurezza fino all’inizio del 2031.

Samsung Galaxy S24 ha debuttato al prezzo consigliato di 929 euro (8-128 GB) e 989 euro (8-256 GB), ma fino al 30 gennaio 2024 potete raddoppiare lo spazio di archiviazione del modello “base” e ottenere 256 GB al prezzo di 128 GB. Non è finita qui però: se siete tra quelli che si sono registrati su Amazon prima dell’evento di presentazione dei nuovi smartphone, potete utilizzare il coupon UNPACKED200 (da digitare nel campo dedicato, prima di concludere l’acquisto) per far calare la cifra di ben 200 euro entro il 24 gennaio 2024 (dal 25 al 30 gennaio c’è invece il coupon UNPACKED100 per 100 euro di sconto).

In aggiunta, se disponete di una carta American Express e la utilizzate per il pagamento, potete sfruttare altri 100 euro di sconto, facendo scendere la cifra finale a 629 euro (ben 360 euro in meno già dal lancio, praticamente un record). Potete anche ottenere 50 euro di super valutazione del vostro usato attraverso la sezione Recommerce di Amazon (100 euro su Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra) e 90 giorni di Amazon Music Unlimited. La proposta è valida per tutte le colorazioni (Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet e Amber Yellow) e include il caricabatterie. Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso:

