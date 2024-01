I produttori di dispositivi indossabili premium come Samsung, Apple e Google dovranno introdurre nuove importanti funzionalità sanitarie per convincere le persone a sborsare centinaia di euro per acquistarli.

Secondo le ultime indiscrezioni Samsung starebbe sviluppando la prossima ambiziosa funzionalità sanitaria nella corsa contro Apple e altri colossi tecnologici.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Samsung starebbe esplorando lo sviluppo del monitoraggio non invasivo del glucosio e del controllo continuo della pressione sanguigna.

Samsung punta a offrire un quadro completo della propria salute

Nei piani di Samsung c’è la volontà di inserire funzionalità sanitarie in una gamma di dispositivi indossabili, incluso il Galaxy Ring appena annunciato, ha affermato il dirigente di Samsung Hon Pak che sta supervisionando i lavori.

L’obiettivo dell’azienda sudcoreana sarebbe quello di fornire ai consumatori un quadro completo del proprio benessere tramite sensori su diverse parti del corpo e in tutta la casa.

Si tratta di progetti apparentemente ambiziosi, ma in merito al futuro anello intelligente di Samsung stanno già spuntando i primi sorprendenti dettagli. Sembra infatti che Samsung Galaxy Ring sarà molto leggero e dotato di sensori all’avveniristici.

