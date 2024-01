La scorsa settimana abbiamo visto come Samsung abbia mostrato, durante l’evento Galaxy Unpacked dedicato alla presentazione dei nuovi Galaxy S24, il futuro dispositivo indossabile dell’azienda: Galaxy Ring.

Dell’esistenza nei laboratori del colosso di un dispositivo di questo tipo si è parlato per diverso tempo, ma ora grazie al breve teaser trailer condiviso durante l’evento di presentazione sopra menzionato, abbiamo la certezza; Samsung lancerà nel prossimo futuro il suo primo anello smart, sul quale iniziano a trapelare le prime timide informazioni. Diamo un’occhiata insieme.

Samsung Galaxy Ring sarà molto leggero e dotato di sensori all’avanguardia

Partiamo subito con uno degli aspetti più importanti quando si parla di dispositivi indossabili, ovvero la comodità nell’utilizzarli: parlando di un anello ovviamente i parametri di riferimento possono essere differenti rispetto a quelli che consideriamo per smartwatch e smartband, ma non poi così tanto.

Secondo quanto condiviso su Threads, sembra che il futuro Galaxy Ring sia incredibilmente leggero (a detta di chi ha avuto la possibilità di provare con mano un prototipo del dispositivo), aspetto che contribuirà ad aumentare la compatibilità con un numero maggiore di utenti visto che presumibilmente non sarà fastidioso da indossare. Sempre per quel che concerne la comodità, il prossimo anello smart di Samsung dovrebbe essere disponibile in svariate misure (fino a 13) così da poter soddisfare il maggior numero di esigenze possibili.

Per quanto riguarda l’aspetto estetico, unica caratteristica che abbiamo potuto vedere con i nostri occhi grazie al video condiviso dall’azienda, sembra che il dispositivo sarà disponibile in tre differenti finiture, non è chiaro se si tratti di semplici differenze di colorazioni o altro per il momento. Tralasciando per un attimo il design dell’anello, il fatto che Samsung sia presumibilmente riuscita a rendere il dispositivo comodo per quanti più utenti possibile farà sicuramente piacere a tutti coloro che non amano indossare uno smartwatch o una smartband in determinate occasioni, per esempio durante il sonno, permettendo loro di non rinunciare alle funzioni di monitoraggio della salute.

Passando all’altro aspetto importante, le funzionalità, sappiamo ancora poco di cosa sarà in grado di fare Galaxy Ring: è plausibile che sarà dotato di sensori per il monitoraggio della frequenza cardiaca e dell’ossigenazione del sangue, il monitoraggio del sonno e dell’allenamento e molto probabilmente sincronizzerà i dati con Samsung Health.

Amber Reaver, portavoce del colosso coreano, ha però condiviso con i colleghi di The Verge qualche piccola informazione aggiuntiva generale, nello specifico sembra che Galaxy Ring potrà vantare tecnologie per i sensori all’avanguardia e che il suo scopo sarà quello di “consentire a più persone di gestire la propria salute con un approccio completo ma semplificato al benessere quotidiano a casa”.

Per quel che concerne la disponibilità del primo anello smart dell’azienda non abbiamo informazioni certe al momento, le diverse fonti concordano sul fatto che Galaxy Ring sarà disponibile entro la fine dell’anno in corso, senza però sbilanciarsi su un periodo in particolare; la società potrebbe sfruttare il palcoscenico dell’annuale evento Galaxy Unpacked dedicato agli smartphone pieghevoli e agli smartwatch, ma potrebbe anche scegliere un momento completamente diverso. Non ci resta che attendere per saperne di più.

