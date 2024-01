In vista dell’entrata in vigore in UE del Digital Markets Act (DMA), Meta ha da poco annunciato che gli utenti del Vecchio Continente potranno scollegare i propri account Instagram e Facebook e anche quelli di altri servizi offerti dalla società, come Facebook Marketplace e Facebook Gaming.

In pratica nelle prossime settimane gli utenti nell’Unione Europea, nello Spazio Economico Europeo e in Svizzera potranno utilizzare molti dei servizi di Meta senza che le loro informazioni vengano condivise tra di loro.

Meta consentirà agli utenti UE di scollegare le informazioni tra i suoi servizi

Le persone potranno ad esempio utilizzare Facebook Messenger come servizio autonomo senza un account Facebook, oppure scollegare i propri account Facebook e Instagram, tuttavia la società avvisa del fatto che utilizzando i suoi servizi in maniera indipendente l’esperienza sarà ridimensionata.

Ad esempio, utilizzando Marketplace senza le informazioni di Facebook bisognerà comunicare con acquirenti e venditori tramite e-mail anziché tramite Messenger e gli utenti di Facebook Gaming saranno limitati ai giochi per giocatore singolo se scollegano le proprie informazioni di Facebook.

L’annuncio di Meta è simile a quello recentemente fatto da Google, visto che il 6 marzo entrerà in vigore il DMA che ha lo scopo di regolamentare in Europa le attività dei colossi tecnologici come Apple, Google e Meta in quanto sono considerati come soggetti che hanno la supremazia nei mercati digitali.

