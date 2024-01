Per conformarsi alle direttive previste dal Digital Markets Act (DMA) dell’UE, Google consentirà agli utenti di scollegare i suoi servizi,

Il colosso di Mountain View ha appena spiegato come si conformerà al DMA e ciò potrebbe avere un effetto sul modo in cui utilizziamo servizi come la Ricerca Google, YouTube, Google Maps, Google Chrome, ecc.

Google consentirà agli utenti di scollegare i suoi principali servizi

Il 6 marzo 2024 entrerà in vigore il DMA che ha lo scopo di regolamentare in Europa le attività dei colossi tecnologici come Apple e Google, in quanto sono considerati come soggetti che hanno la supremazia nei mercati digitali.

Il documento pubblicato da Google spiega che quando il DMA entrerà in vigore gli utenti potranno scollegare i propri servizi Google, se lo desiderano. Questi servizi includono la Ricerca Google, YouTube, Google Play, Google Chrome, Google Shopping, Google Maps e i servizi pubblicitari.

Google spiega che l’utente potrà scegliere di mantenere tutti questi servizi collegati, scegliere di non collegarne nessuno o scegliere quale di questi singoli servizi mantenere collegato, inoltre la società chiarisce che collegare i servizi Google non significa condividere i propri dati con servizi di terze parti.

Il colosso di Mountain View aggiunge che altri servizi Google che condividono dati tra loro e non sono elencati sopra sono sempre collegati.

Tuttavia l’azienda avverte che se i servizi non sono collegati, alcune funzionalità che implicano la condivisione di dati tra i servizi Google saranno limitate o non disponibili. Ecco un paio di esempi:

Quando la Ricerca Google, YouTube e Chrome non sono servizi collegati, i consigli nella Ricerca, come “Cosa guardare” e quelli nel feed Discover saranno meno personalizzati.

Quando Ricerca Google e Maps non sono servizi collegati, le prenotazioni effettuate su Ricerca non verranno visualizzate in Google Maps.

Google informa che le scelte dell’utente in merito a quali dei servizi sopra elencati mantenere collegati entreranno in vigore il 6 marzo 2024.

