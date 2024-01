A distanza di un paio di mesi dalle prime avvisaglie e a un mese dai primi avvistamenti sulla versione per Android, sembra che la nuova interfaccia utente (UI) di Google Chat si stia diffondendo su scala globale.

Questo, però, sta avvenendo escluisivamente all’interno dell’app “stand-alone” dello strumento di comunicazione creato principalmente per i team; la modifica, infatti, non sembra investire la versione presente all’interno dell’app di Gmail. Scopriamo, quindi, la nuova interfaccia utente e in cosa si differenzia dalla “vecchia”.

Google Chat: la nuova UI si diffonde a livello globale

Negli ultimi anni, Google ha cercato di migliorare sempre più il livello delle proprie app, non dimenticandosi comunque di quelle meno diffuse/utilizzate. Una di queste è Google Chat che, nonostante un numero di installazioni dallo store pari a circa 10 milioni (contro, ad esempio, i 10 miliardi di Gmail), negli ultimi mesi ha ricevuto un nuovo logo, decisamente in linea con le varie app che fanno parte della suite Workspace, nuove funzionalità e, appunto, una nuova interfaccia grafica, completamente rivista rispetto al passato.

La differenza principale sta nella riorganizzazione dei vari tab, non più proposti tramite una barra di navigazione ancorata in basso, ora collocati all’interno di una barra di navigazione “flottante”. Resta invece invariato il menu “hamburger” che si apre tramite l’icona (tre trattini) posta in alto a sinistra, sulla barra di ricerca. Nella galleria sottostante potete osservare le differenze con la vecchia interfaccia; nel prossimo capitolo, cercheremo di analizzare la nuova interfaccia nel dettaglio.

La nuova UI nel dettaglio

La nuova schermata Home (prima immagine della galleria sottostante) dell’app Google Chat mostra le chat recenti e, in alto a destra (sotto la barra di ricerca rimasta invariata), presenta un pulsante per filtrare le chat in modo da mostrare solo quelle non lette.

In basso, tramite la nuova barra di navigazione flottante, è possibile accedere alle altre sezioni: Messaggi diretti (seconda immagine, contiene solo le chat singole), Spazi (terza immagine, contiene solo le chat di gruppo), Menzioni (quarta immagine, contiene solo i messaggi in cui siamo stati menzionati). Alla destra della barra di navigazione flottante, è poi presente il pulsante per creare una nuova chat (quinta immagine, permette di cercare una specifica persona, spazio o app, suggerendo i contatti frequenti).

Come scaricare o aggiornare l’app di Google Chat

Per scaricare o aggiornare l’app Google Chat su smartphone Android sarà sufficiente raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap sul pulsante “Installa” (nel caso in cui vogliate provare l’app per la prima volta) o “Aggiorna” (nel caso in cui vi segnali la presenza di un aggiornamento).

