Ci avviciniamo a grandi passi alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, ma restano comunque un paio di giorni di attesa. Mentre aspettiamo, possiamo dare un’occhiata ad alcune ulteriori anticipazioni spuntate in queste ore: abbiamo alcune immagini che mostrano il design degli smartphone e alcune delle specifiche e delle funzionalità, oltre che un paio di nuove foto che dovrebbero ritrarre Galaxy S24 Ultra.

La serie Samsung Galaxy S24 si mostra in infografiche e foto

In queste ore sono spuntate alcune infografiche che confermano alcuni dettagli trapelati gli scorsi giorni a livello di design e colorazioni, e ci parlano di alcune specifiche tecniche e funzionalità dei nuovi flagship Samsung. Come ormai sappiamo, la serie Galaxy S24 alternerà i SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ed Exynos 2400, con il primo che potrebbe rimanere riservato a Galaxy S24 Ultra. Nella prima immagine condivisa da Harshit joshi vengono mostrati i miglioramenti a livello di NPU, GPU e CPU rispetto allo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy utilizzato sui Galaxy S23, l’ingrandita camera di vapore che dovrebbe migliorare il sistema di raffreddamento, il pannello migliorato che consente di avere una risposta al tocco più rapida e alcune dei giochi che supportano il Ray Tracing.

Lo schermo da 6,2, 6,7 e 6,8 pollici dovrebbe offrire qualche mm in più grazie alle cornici ulteriormente ridotte, ma anche una luminosità migliore all’aperto (2600 nit di picco) e le funzioni Vision Booster e Adaptive color tune (per la gestione delle temperatura colore). C’è spazio anche per un’immagine riguardante il comparto fotografico di Galaxy S24 Ultra: a bordo dovrebbe trovare posto una quadrupla fotocamera con un teleobiettivo con zoom ottico 5x e compatibile con la registrazione video a risoluzione 8K (anche a 5x). Per ingrandimenti migliori potrà entrare in gioco l’intelligenza artificiale, che come abbiamo visto si rivelerà utile anche per tanto altro.

L’ultima immagine ci mostra il design posteriore della serie e le varie colorazioni: Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet e Amber Yellow per Samsung Galaxy S24 e Galaxy S24+, e Titanium Black, Titanium Grey, Titanium Violet e Titanium Yellow per Galaxy S24 Ultra.

Come promesso, c’è spazio anche per due nuove foto (il post su X è stato rimosso) che ritrarrebbero il design di Samsung Galaxy S24 Ultra. Non abbiamo certezze sulla colorazione mostrata: a prima vista potrebbe trattarsi della versione Titanium Grey, ma il riflesso color oro potrebbe farci pensare a quella Titanium Yellow. Poco cambia, perché abbiamo la possibilità di apprezzare ancora una volta il presunto design del flagship con un po’ di anticipo. Come possiamo notare, abbiamo degli angoli spigolosi che si alternano alla “morbidezza” del frame laterale (con telaio in titanio). Come più volte confermato, avremo uno schermo piatto.

Vi ricordiamo che potete già approfittare di alcune offerte sulla serie Samsung Galaxy S24 ancora prima di assistere alla presentazione ufficiale. Il produttore propone 50 euro di sconto e la possibilità di vincere un notebook, mentre Vodafone mette a disposizione uno sconto di 100 euro e Amazon un ribasso fino a 200 euro attraverso la registrazione (senza impegno). Quale dei tre modelli state aspettando con maggiore trepidazione?

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy Watch6 Classic: smartwatch coi fiocchi ma niente miracoli sull’autonomia