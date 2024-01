Da qualche giorno Vodafone permette ai propri clienti di effettuare una pre-registrazione per l’acquisto in anteprima dei nuovi Samsung Galaxy S24, che permetterà di ottenere i nuovi top di gamma del colosso coreano con uno sconto di 100 euro non appena arriveranno ufficialmente sul mercato.

Dei nuovi Samsung Galaxy S24 sappiamo già quasi tutto, comprese le specifiche tecniche ufficiali di tutti e tre i modelli che saranno presentati il prossimo 17 gennaio, durante il consueto Galaxy Unpacked che si terrà a San José, in California. L’evento sarà il palcoscenico di lancio dei nuovi top di gamma del colosso coreano, che porteranno con sé una serie di novità soprattutto nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

Come di consueto prima del lancio dei nuovi smartphone, cominciano a spuntare le prime offerte per il preordine: la stessa Samsung ha lanciato la sua offerta dedicata, mentre Amazon permette di ottenere fino a 200 euro di sconto se si acquistano i dispositivi tramite la sua piattaforma. A questi si aggiunge anche Vodafone, che sul suo sito ufficiale ha inserito una pagina dedicata al nuovo Galaxy Unpacked dove seguire in diretta l’evento.

Samsung Galaxy S24 in sconto e a rate con Vodafone

Sebbene sulla pagina dedicata ai nuovi Samsung Galaxy S24 sul sito di Vodafone non sia presente alcun link per registrarsi al preordine degli smartphone, diversi utenti hanno confermato che è possibile recarsi in negozio per ottenere uno sconto di 100 euro sull’acquisto. La stessa modalità di registrazione è presente anche sull’app MyVodafone già da qualche giorno.

Gli utenti potranno pre-registrarsi fino al 17 gennaio 2024 e, per usufruire dello sconto, dovranno presentarsi in negozio con la ricevuta di preordine e acquistare uno tra i nuovi Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ o Samsung Galaxy S24 Ultra tra il 17 e il 30 gennaio 2024 con uno sconto di 100 euro sul prezzo di listino.

I dispositivi saranno, come di consueto, disponibili all’acquisto in 24 rate mensili attraverso il servizio Telefono No Problem di Vodafone, al cui costo mensile va aggiunto il prezzo dell’offerta mobile che si desidera sottoscrivere. Indipendentemente dal modello di smartphone e dall’offerta scelti, l’acquisto a rate prevede un costo di attivazione di 9,99 euro per i nuovi clienti, con una maggiorazione di 10 euro per i già clienti.

In alternativa alla rateizzazione, alcuni smartphone sono disponibili presso Vodafone anche con il finanziamento Compass, senza alcun anticipo. Per avere dettagli precisi su tutte le modalità d’acquisto che l’operatore rosso metterà in atto, tuttavia, dobbiamo attendere la presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S24, che ormai è alle porte.

Potrebbe interessarti anche: Samsung Galaxy S24 Ultra mostra le sue forme in un video hands-on