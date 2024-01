La versione web di Gmail permette da tempo di annullare l’iscrizione ad e-mail di spam o newsletter attraverso un apposito pulsante presente nell’intestazione del messaggio. Dopo aver modificato di recente il design di questo pulsante, Google sta finalmente portando la stessa opzione anche nell’app per Android.

Similmente alla versione web, il nuovo pulsante “Annulla iscrizione” è collocato nell’intestazione del messaggio ricevuto su Gmail. Quando viene premuto, si apre una finestra popup che chiede la conferma o, in alternativa, si viene reindirizzati direttamente al sito web dal quale è partita la newsletter, in base a come la fonte ha implementato l’opzione di disiscrizione alle varie e-mail.

Fino ad oggi, per annullare le iscrizioni ai messaggi di spam o alle newsletter, era necessario richiamare il menù cliccando sul classico pulsante con i tre puntini e selezionare “Disiscrivi”. Con l’aggiunta del nuovo pulsante in primo piano, invece, il menù overflow può essere utilizzato per segnalare un e-mail come spam o phishing.

Questa opzione però va utilizzata soltanto se si è sicuri che il messaggio ricevuto sia effettivamente indesiderato, o si rischia di “addestrare” erroneamente il filtro antispam di Gmail, con la conseguenza che messaggi importanti possano finire all’interno della cartella spam.

Il tasto “Annulla iscrizione” in rollout su Gmail per Android

Le prime avvisaglie di questo nuovo pulsante risalgono allo scorso novembre, quando Google aveva cominciato a testare la funzione su Gmail per Android. Al momento, però, non tutti gli utenti riescono a vedere la nuova intestazione, pur avendo l’ultima versione dell’app installata. È plausibile quindi che a Mountain View si stia procedendo con il classico rilascio graduale lato server, dunque si tratta solo di avere qualche giorno di pazienza affinché sia disponibile per tutti.

La gestione delle iscrizioni alle newsletter potrebbe però diventare ancora più rapida e intuitiva in futuro, visto che sappiamo già che Google sta lavorando ad alcune nuove funzionalità per Gmail. Un utente è stato infatti in grado di attivare una specifica impostazione, non ancora utilizzabile, chiamata “Gestisci iscrizioni”: presumiamo che si tratterà di un nuovo menù dove sarà possibile visualizzare tutte le newsletter a cui si è iscritti con il proprio account, in modo da poter cancellare l’iscrizione da quelle indesiderate selezionandole dall’elenco.