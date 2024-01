Una strategia di mercato che da qualche anno a questa parte viene sovente applicata nel mondo tech prevede l’affiancamento di un prodotto “Pro” ad uno meno costoso, così da creare alternative appetibili su diverse fasce di prezzo, ma non si tratta di una regola fissa e l’appena trapelato OPPO Watch 4 è un esempio concreto del contrario.

Sì, perché il lancio ufficiale del più carrozzato — e quindi costoso — OPPO Watch 4 Pro reca addirittura la data dello scorso 29 agosto, quando lo smartwatch aveva fatto da contorno al debutto dello smartphone pieghevole OPPO Find N3 Flip. Nel frattempo, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, anzi il produttore cinese ha addirittura inaugurato una nuova stagione di lanci: sono dei giorni scorsi le ufficialità del tablet OPPO Pad Neo e soprattutto degli smartphone premium OPPO Find X7 e OPPO Find X7 Ultra.

Da qualche mese a questa parte, OPPO Watch 4 sembra persino sparito dai radar, eppure il wearable era già stato protagonista di una prima indiscrezione riguardante il rinnovamento del design. Di punto in bianco, ecco che se ne torna a parlare grazie al blogger Digital Chat Station, molto attivo sulla piattaforma Weibo.

Il noto leaker ha prima di tutto confermato l’esistenza di OPPO Watch 4 e poi ne ha svelato in anteprima alcune caratteristiche tecniche. Intendiamoci: i dettagli mancanti sono ancora parecchi, o meglio quasi tutti, ma almeno lo smartwatch inizia a prendere forma, letteralmente: secondo quanto riportato, infatti, il fratello minore di OPPO Watch 4 Pro utilizzerà un form factor diverso, optando per uno schermo OLED circolare.

Le prestazioni dell’indossabile dovrebbero essere comunque da vero flagship, potendo contare sulla piattaforma dual-core Qualcomm Snapdragon W5 + BES2700. Quest’ultimo sarebbe il co-processore incaricato della gestione delle operazioni meno dispendiose. Se nel leggere queste parole avete provato una sensazione di déjà–vu, non siete in errore: sono proprio queste le caratteristiche tecniche che dovrebbero connotare anche il prossimo smartwatch della cugina OnePlus.

Giunti alle battute finali, è doveroso segnalare che Digital Chat Station fa riferimento anche ad altri due prodotti di OPPO: il tablet OPPO Pad3 e le cuffie true wireless OPPO Enco X3 dovrebbero arrivare nel secondo trimestre dell’anno, ma al momento non si conosce alcun dettaglio sul loro conto.

