Nonostante il predecessore sia stato presentato solo a dicembre, con arrivo in Italia nel mese di febbraio, è già arrivato il momento per OPPO di lanciare un nuovo smartphone pieghevole: si tratta di OPPO Find N3 Flip, che viene svelato insieme al nuovo smartwatch OPPO Watch 4 Pro, esattamente come preventivato qualche giorno fa. Scopriamo insieme tutto sulle novità OPPO.

OPPO Find N3 Flip porta miglioramenti a poca distanza dal predecessore

OPPO Find N3 Flip non porta una rivoluzione rispetto al modello precedente, come del resto era prevedibile. La casa cinese mantiene alcune caratteristiche, oltre al formato a conchiglia naturalmente, e va a migliorare diversi aspetti: tra questi il comparto fotografico, ma ci sono passi avanti anche con lo schermo esterno, ora più personalizzabile grazie al supporto completo a tutte le applicazioni.

I display restano sostanzialmente al loro posto: a bordo abbiamo uno schermo principale pieghevole con tecnologia AMOLED, con diagonale da 6,8 pollici e risoluzione 2520 x 1080, più di un miliardo di colori e un refresh rate adattivo tra 1 e 120 Hz; all’esterno un pannello AMOLED da 3,26 pollici con risoluzione 720 x 382 e refresh rate tradizionale da 60 Hz. Cambia il cuore dello smartphone: il Dimensity 9000+ di MediaTek lascia il posto al Dimensity 9200, al fianco del quale troviamo 12 GB di RAM LPDDR5x e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 4.0 (non espandibile).

Abbiamo citato il comparto fotografico: ebbene, su OPPO Find N3 Flip trova spazio una tripla fotocamera posteriore (o esterna, se preferite) con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 48 MP e teleobiettivo da 32 MP con zoom ottico 2x. Si tratta sulla carta di un netto miglioramento rispetto al predecessore. Internamente restano 32 i MP a disposizione. La batteria rimane da 4300 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 44 W. Da segnalare che lo smartphone è il primo del marchio a offrire l’alert slider, che abbiamo conosciuto in questi anni sui dispositivi OnePlus.

Questa la scheda tecnica di OPPO Find N3 Flip:

display pieghevole interno AMOLED da 6,8 pollici a risoluzione 2520 x 1080 (403 ppi), con 1,07 miliardi di colori (10 bit), luminosità di picco di 1600 nit, refresh rate adattivo tra 1 e 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco fino a 240 Hz e vetro SCHOTT UTG

display esterno AMOLED da 3,26 pollici a risoluzione 720 x 382 (250 ppi), con 16,7 milioni di colori (8 bit), luminosità di picco di 900 nit, refresh rate di 60 Hz, frequenza di campionamento del tocco fino a 120 Hz e vetro Corning Gorilla Glass 7

SoC MediaTek Dimensity 9200 octa-core (fino a 3,05 GHz)

12 GB di RAM LPDDR5x e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 4.0 (non espandibile)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.8, FoV 84°, 24 mm, AF, OIS), sensore ultra-grandangolare da 48 MP (f/2.2, FoV 114°, 14 mm, AF) e teleobiettivo con zoom ottico 2x da 32 MP (f/2.0, FoV 49°, 47 mm)

fotocamera interna da 32 MP (apertura f/2.4, FoV 90°, 21 mm, AF)

connettività 5G dual SIM (nano-SIM), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.3, GPS (L1+L5), GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NFC, porta USB Type-C

lettore d’impronte digitali laterale, sblocco col volto

sensore di prossimità, sensore di luminosità, accelerometro, giroscopio, sensore di gravità, geomagnetico

doppia batteria: 3285 mAh + 1018 mAh, con ricarica rapida cablata da 44 W, VOOC 3.0 (5 V/4 A), PD (9 V/2 A), QC (9 V/2 A)

sistema operativo: Android 13 con ColorOS 13.2

dimensioni: aperto: 166,4 x 75,8 x 7,79 mm chiuso: 85,5 x 75,8 x 16,45 mm

peso: 198 g

Lo smartphone offre qualche cambiamento anche lato design: mentre nella parte interna non si notano modifiche rilevanti, all’esterno il doppio modulo circolare diventa uno solo (sporgente), che integra tutti e tre gli obiettivi fotografici accanto al marchio Hasselblad. Le colorazioni sono tre: oro, rosa e grigio/nero, tutte con frame e cerniera lucidi.

OPPO dovrebbe presentare anche Find N3 (con apertura a libro), il “fratello” di OnePlus Open. Il lancio dovrebbe avvenire nel giro di qualche settimana, probabilmente vicino a quest’ultimo.

C’è anche OPPO Watch 4 Pro con schermo curvo LTPO AMOLED

Durante l’evento di oggi è stato presentato anche OPPO Watch 4 Pro, uno smartwatch che punta su un rinnovato design con vetro curvo e sul pannello AMOLED LTPO. La lega di alluminio lascia il posto a un telaio in acciaio inossidabile e alla ceramica per migliorare la resistenza, mentre il cinturino è in silicone o in pelle in base alla versione.

Lo smartwatch OPPO offre uno schermo AMOLED da 1,91 pollici a risoluzione 378 x 496 (326 ppi) con tecnologia LTPO, vetro curvo e con supporto alla modalità Always-On a colori. Sotto al “cofano” troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon W5 con chip BES 2700, affiancati da 2 GB di RAM e da 32 GB di memoria interna. Tra le funzionalità dedicate al fitness e al benessere abbiamo il monitoraggio del battito cardiaco 24 ore su 24, del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), del livello di zucchero nel sangue, del sonno e non solo: lo smartwatch può avvisare gli utenti di battito cardiaco irregolare, monitorare lo stress e offrire indicazioni per migliorare il sonno. Sono più di 100 le modalità sportive supportate.

Secondo il produttore, la batteria da 570 mAh è sufficiente per garantire fino a 14 giorni di uso leggero, o tra i 2,5 e i 5 giorni di utilizzo più intenso. La ricarica completa avviene in poco più di un’ora, mentre bastano 10 minuti per 24 ore di utilizzo.

Ecco la scheda tecnica di OPPO Watch 4 Pro:

display AMOLED LTPO da 1,91 pollici a risoluzione 378 x 496 (326 ppi) con vetro 3D

SoC Qualcomm Snapdragon W5 con chip BES 2700

2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna

connettività Wi-Fi dual band 802.11 a/b/g/n, eSIM, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS

resistenza all’acqua fino a 5 ATM

batteria da 570 mAh

dimensioni e peso: 50,1 x 38,3 x 12,85 mm, 52,3 g (senza cinturino)

supporto a dispositivi con almeno Android 8.0 Marshmallow o iOS 13.0

Prezzi e uscita di OPPO Find N3 Flip e OPPO Watch 4 Pro

OPPO Find N3 Flip e OPPO Watch 4 Pro sono stati presentati per il momento solo per il mercato cinese, per cui ci sarà da attendere per vederli a livello globale. Possiamo comunque dare uno sguardo ai prezzi, per avere un’idea di quali potrebbero essere poi quelli per il nostro mercato.

OPPO Find N3 Flip viene proposto in Cina in preordine in tre colorazioni (oro, nero e rosa) e in due configurazioni: la versione 12-256 GB ha un costo di 6799 yuan, corrispondenti a circa 862 euro, mentre quella da 12-512 GB è acquistabile a 7599 yuan, ossia circa 964 euro al cambio attuale. Inclusi nel prezzo delle cuffie wireless e la protezione per la rottura dello schermo per un anno. Immaginiamo che in Europa possa arrivare entro qualche mese più o meno allo stesso prezzo del predecessore (1199,99 euro).

OPPO Watch 4 Pro viene proposto in Cina nelle varianti Polar Night Black (con cinturino in silicone) e Dawn Brown (con cinturino in pelle) al prezzo di rispettivamente 2299 yuan (circa 292 euro) e 2499 yuan (circa 317 euro). Per il periodo di preordine è acquistabile con uno sconto, che fa scendere le cifre a 2199 yuan e 2399 yuan (circa 279 e 304 euro al cambio attuale). Non sappiamo se e quando i due nuovi prodotti arriveranno nel nostro Paese: continuate a seguirci perché torneremo sicuramente sull’argomento.

