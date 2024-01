Si è da poco concluso l’evento “A tutta velocità” con cui POCO ha presentato ufficialmente la serie POCO X6 e il POCO M6 Pro, smartphone Android che arrivano da subito in Italia e inaugurano il 2024 del gruppo Xiaomi.

Per l’azienda cinese, quello appena iniziato è una sorta di anno zero dal momento che, con queste novità, viene messa definitivamente da parte la MIUI per lasciare spazio al nuovo HyperOS. Viene poi alzata l’asticella a tutto tondo rispetto ai predecessori (ad esempio viene abbandonato il taglio base di memoria interna da 128 GB): il tutto, però, senza troppo infierire sui prezzi, in linea con quelli dei modelli 2023. Scopriamo tutti i dettagli.

POCO X6 Pro

Il modello di punta tra le novità appena presentate è POCO X6 Pro, uno smartphone che vuole ridefinire gli standard della fascia media, guadagnando alcune specifiche finora esclusive della serie F del brand, soprattutto sul fronte prestazionale: lo smartphone può infatti contare sul SoC Dimensity 8300-Ultra di MediaTek, tenuto a bada dalla stessa camera di vapore da 5000 mm2 che troviamo sul flagship POCO F5 Pro e affiancato da memorie velocissime: 8 o 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0, quello che troviamo sui flagship del panorama Android.

Il display è un interessantissimo Flow AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K, refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 2160 Hz (dimostra l’anima gaming dello smartphone) e luminosità di picco a 1800 nit. Il pannello, che nasconde un lettore ottico delle impronte digitali, è interrotto esclusivamente da un foro, che ospita la singola fotocamera frontale da 16 megapixel, e occupa il 94% della superficie in pianta.

Dal punto di vista estetico, POCO X6 Pro è realizzato in vetro e plastica con scocca posteriore che, nell’iconica colorazione gialla di POCO, è in pelle vegana (risulta leggermente più spesso e pesante). Sotto al cofano si cela una batteria da 5000 mAh che si ricarica rapidamente a 67 W (con l’alimentatore offerto in dotazione). Il comparto fotografico, contenuto all’interno di un’isola rettangolare (nera e lucida) che caratterizza la parte alta della scocca posteriore, è triplo: sensore principale da 64 megapixel stabilizzato otticamente, sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 2 megapixel.

Per il resto, lo smartphone vanta la certificazione IP54 e dispone di altre specifiche interessanti come audio stereo (da due speaker), un motorino lineare per la vibrazione e un comparto connettività di prim’ordine: supporto alle reti 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, blaster a infrarossi, GPS e porta USB-C.

In ultimo, ma non per importanza, parliamo di software: POCO X6 Pro arriva sul mercato già aggiornato ad Android 14 con la nuova interfaccia HyperOS di Xiaomi che sancisce il pensionamento della cara e vecchia MIUI. Secondo il produttore cinese, il nuovo “sistema operativo” è in grado di fornire un’esperienza utente senza precedenti e di liberare tutto il potenziale del dispositivo.

Scheda tecnica e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo POCO X6 Pro.

Dimensioni: 160,45 x 74,34 x 8,25 mm (plastica) o 8,35 mm (pelle vegana)

x x (plastica) o (pelle vegana) Peso: 186 grammi (plastica) o 190 grammi (pelle vegana)

(plastica) o (pelle vegana) Display: Flow AMOLED da 6,67″ CrystalRes (1.5K) con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco a 1800 nit

da (1.5K) con refresh rate fino a e luminosità di picco a SoC: MediaTek Dimensity 8300-Ultra (4 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G615

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 8 o 12 GB (RAM, LPDDR5X) e 256 o 512 GB (archiviazione, UFS 4.0)

o (RAM, LPDDR5X) e o (archiviazione, UFS 4.0) Fotocamera posteriore: tripla , 64 MP (principale con OIS) + 8 MP (ultra-grandangolare) + 2 MP (macro)

, (principale con OIS) + (ultra-grandangolare) + (macro) Fotocamera anteriore: 16 MP

Reti mobili e Connettività: 5G (dual SIM), Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.4 , NFC , IR , GPS , USB-C

(dual SIM), , , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: HyperOS basato su Android 14

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del POCO X6 Pro, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

POCO X6

A completare la nuova generazione della serie X troviamo POCO X6, modello d’ingresso della gamma, che cerca di dire la sua mutuando molte delle specifiche tecniche dal fratello maggiore rispetto al quale risulta leggermente più grande in pianta, più sottile e più leggero, pur mantenendo la certificazione IP54.

Display (AMOLED da 6,67″ con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120 Hz), comparto fotografico (posteriore triplo, 64 MP con OIS + 8 MP UW + 2 MP macro, anteriore da 16 MP) e audio (stereo, con doppio speaker) sono praticamente invariati nella sostanza ma, specie il comparto fotografico, è disposto in maniera leggermente diversa, pur restando all’interno di un’isola rettangolare che contrasta con la colorazione della scocca.

Le differenze più marcate tra i due modelli si concentrano principalmente sotto al cofano. Il SoC è lo Snapdragon 7s Gen 2 di Qualcomm, quindi di categoria leggermente inferiore ma comunque ottimo se consideriamo la fascia di prezzo in cui viene collocato il dispositivo, affiancato da tanta RAM (8 o 12 GB) e tanto spazio di archiviazione (256 o 512 GB); unica pecca, le memorie un po’ più lente (LPDDR4X e UFS 2.2) ma siamo comunque su un altro pianeta rispetto a situazioni a cui assistevamo solo un paio d’anni fa.

POCO X6 può contare su una batteria leggermente più capiente (5100 mAh) e supporta la ricarica rapida cablata (sempre a 67 W con alimentatore offerto in dotazione). Sul fronte della connettività, anche in questo caso abbiamo un dispositivo completissimo che, tuttavia, rinuncia a qualcosa (qua abbiamo Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.2).

Niente Android 14 e HyperOS in questo caso: “out of the box”, infatti, troviamo la MIUI 14 basata su Android 13: c’è tuttavia la promessa da parte di POCO che il nuovo “sistema operativo” proprietario possa arrivare in tempi brevi tramite aggiornamento software.

Scheda tecnica e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo POCO X6.

Dimensioni: 161,15 x 74,24 x 7,98 mm

x x Peso: 181 grammi

Display: Flow AMOLED da 6,67″ CrystalRes (1.5K) con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco a 1800 nit

da (1.5K) con refresh rate fino a e luminosità di picco a SoC: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 710

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 8 o 12 GB (RAM, LPDDR4X) e 256 o 512 GB (archiviazione, UFS 2.2)

o (RAM, LPDDR4X) e o (archiviazione, UFS 2.2) Fotocamera posteriore: tripla , 64 MP (principale con OIS) + 8 MP (ultra-grandangolare) + 2 MP (macro)

, (principale con OIS) + (ultra-grandangolare) + (macro) Fotocamera anteriore: 16 MP

Reti mobili e Connettività: 5G (dual SIM), Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.2 , NFC , IR , GPS , USB-C

(dual SIM), , , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 5100 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: MIUI 14 for POCO basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del POCO X6, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

POCO M6 Pro

L’ultima novità del giorno è rappresentata da POCO M6 Pro, smartphone che vuole fare la voce grossa sulla fascia medio-bassa, proponendo 256 GB di spazio di archiviazione (con 8 GB di RAM) e spingendosi fino ai 512 GB della configurazione top (con 12 GB di RAM). Le memorie affiancano il SoC MediaTek Helio G99-Ultra, buona scelta vista anche la fascia di prezzo in cui viene collocato il dispositivo, scelta ad hoc per consentire “ai giovani di tuffarsi nell’azione con l’intrattenimento on-the-go e la navigazione sui social media“.

Dal punto di vista estetico, parliamo di uno smartphone classico con display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 120 Hz, interrotto da un foro che ospita la fotocamera frontale da 16 megapixel. Al posteriore, realizzato con un design a due tonalità, troviamo grosso modo lo stesso comparto fotografico presente sui due cugini appena arrivati (triplo, 64+8+13 MP). Lo smartphone presenta la certificazione IP54.

Completissimo dal punto di vista della multimedialità (audio stereo) e della connettività (anche se mancano Wi-Fi 6 e supporto alle reti 5G), POCO M6 Pro può contare su una batteria da 5000 mAh che si ricarica rapidamente, a 67 W, grazie all’adattatore presente in confezione. Come visto su POCO X6, anche questo dispositivo arriva con a bordo la MIUI 14 for POCO basata su Android 13: per HyperOS e Android 14, sarà necessario attendere qualche settimana (l’aggiornamento verrà distribuito tramite OTA).

Scheda tecnica e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo POCO M6 Pro.

Dimensioni: 161,1 x 74,95 x 7,98 mm

x x Peso: 179 grammi

Display: Flow AMOLED da 6,67″ FHD+ con refresh rate fino a 120 Hz

da con refresh rate fino a SoC: MediaTek Helio G99-Ultra (6 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G57 MC2

(6 nm) con CPU e GPU Memorie: 8 o 12 GB (RAM, LPDDR4X) e 256 o 512 GB (archiviazione, UFS 2.2)

o (RAM, LPDDR4X) e o (archiviazione, UFS 2.2) Fotocamera posteriore: tripla , 64 MP (principale con OIS) + 8 MP (ultra-grandangolare) + 2 MP (macro)

, (principale con OIS) + (ultra-grandangolare) + (macro) Fotocamera anteriore: 16 MP

Reti mobili e Connettività: 4G (dual SIM), Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.2 , NFC , IR , GPS , USB-C

(dual SIM), , , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: MIUI 14 for POCO basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del POCO M6 Pro, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Disponibilità e prezzi (già in promo) dei nuovi POCO X6 e M6 Pro

Sia i due smartphone della serie POCO X6 che il POCO M6 Pro sono già disponibili all’acquisto sul sito ufficiale di Xiaomi, sul sito ufficiale di POCO e su Amazon. Come sempre, il produttore cinese propone dei prezzi early bird (promo lancio) che rendono ancora più interessanti gli smartphone (valide fino alle 23:59 del 17 gennaio 2024).

POCO X6 Pro è disponibile nelle tre colorazioni Black, Grey (entrambe con retro in plastica) e Yellow (con retro in pelle vegana) e in due configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi: Configurazione 8+256 GB al prezzo di 349,90 euro Configurazione 12+512 GB al prezzo di 419,90 euro ma, in promo lancio, è proposta a 379,90 euro

è disponibile nelle tre colorazioni Black, Grey (entrambe con retro in plastica) e Yellow (con retro in pelle vegana) e in due configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi:

Acquista POCO X6 Pro su Amazon o su Xiaomi Shop

POCO X6 è disponibile nelle tre colorazioni Black, Blue e White (con trama che ricorda il marmo) e in altrettante configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi: Configurazione 8+256 GB al prezzo di 299,90 euro Configurazione 12+256 GB al prezzo di 329,90 euro ma, in promo lancio, è proposta a 289,90 euro Configurazione 12+512 GB al prezzo di 369,90 euro ma, in promo lancio, è proposta a 329,90 euro

è disponibile nelle tre colorazioni Black, Blue e White (con trama che ricorda il marmo) e in altrettante configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi:

Acquista POCO X6 su Amazon o su Xiaomi Shop

POCO M6 Pro è disponibile nelle tre colorazioni Black, Blue e Purple e in due configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi: Configurazione 8+256 GB al prezzo di 229,90 euro Configurazione 12+512 GB al prezzo di 299,90 euro ma, in promo lancio, è proposta a 259,90 euro

è disponibile nelle tre colorazioni Black, Blue e Purple e in due configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi:

Acquista POCO M6 Pro su Amazon o su Xiaomi Shop

Al netto dei prezzi di listino e dei prezzi early bird proposti su alcune versioni dei nuovi smartphone a marchio POCO, sul sito ufficiale di Xiaomi è possibile sfruttare il codice sconto POCOX620 per ottenere ulteriori 20 euro di sconto su tutti i modelli (in tutte le configurazioni). Anche questa offerta, alla stregua dei prezzi early bird, è valida fino alle 23:59 del 17 gennaio 2024.

Acquista i nuovi smartphone POCO su mi.com

Con la serie POCO X6, il brand giovanile di Xiaomi prova ad alzare l’asticella mantenendo pressoché invariati i prezzi dei modelli 2023 con l’obiettivo di conquistare la fascia media del mercato. POCO M6 Pro, invece, non ha un predecessore diretto ma si configura come interessante erede del POCO M4 Pro datato 2022.

