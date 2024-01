Il Samsung Shop Online in questi giorni sta regalando alcune proposte interessanti per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone Android di fascia alta: nuovo protagonista del giorno è Samsung Galaxy Z Flip5, che col trucco è offerto a prezzi assurdi direttamente sul Samsung Shop. Non solo lui però, un’offerta simile è disponibile anche per Samsung Galaxy Z Fold5.

Samsung Galaxy Z Flip5, cosa ha da offrire

Samsung Galaxy Z Flip5 è uno smartphone che ormai conosciamo piuttosto bene: si tratta del più recente pieghevole a conchiglia del produttore sud-coreano, lanciato la scorsa estate in compagnia di Galaxy Z Fold5 (con apertura a libro). Mette a disposizione specifiche tecniche di alto livello, capeggiate dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (supportato da 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, in questo caso) e dal doppio display AMOLED: il pannello principale è un Infinity Flex da 6,7 pollici, con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz, mentre quello esterno è da 3,4 pollici ed è utile soprattutto per eseguire operazioni rapide (da quest’anno si può fare praticamente tutto).

A livello fotografico abbiamo tre sensori: sul retro prende posto una doppia fotocamera con sensore principale Dual Pixel da 12 MP con OIS e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, mentre frontalmente (all’interno, per essere più chiari) c’è una fotocamera da 10 MP integrata nello schermo tramite foro. Niente porta per il jack audio da 3,5 mm, ma in compenso ci sono 5G dual SIM (con supporto eSIM), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 3700 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida cablata da 25 W, con quella wireless da 15 W e con quella inversa PowerShare. Per ulteriori indicazioni potete consultare la scheda tecnica completa.

Come ottenere tutti gli sconti su Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy Z Flip5 in versione 256 GB è stato lanciato a 1249 euro mentre la versione da 512 GB a 1369 euro, ma oggi potete acquistarlo per molto meno grazie a una combinazione di 4 promozioni sul Samsung Shop Online. Per approfittarne dovete:

eseguire il login allo store Samsung con il vostro account (o registrarne uno) per ottenere a carrello automaticamente il 5% di sconto;

con il vostro account (o registrarne uno) per ottenere a carrello automaticamente il 5% di sconto; aggiungere lo smartphone al carrello in versione 256 GB o 512 GB;

in versione 256 GB o 512 GB; automaticamente avrete un ulteriore sconto del 15% a carrello ;

avrete un ulteriore ; una volta al carrello inserire il coupon sconto GALAXY4U per ottenere uno sconto ulteriore del 30% ;

per ottenere uno ; infine, una volta ricevuto il prodotto a casa registrarlo su Samsung Member per ottenere 250 euro di rimborso (ulteriori informazioni sulla promo cashback).

Il totale pagato sarà in definitiva, considerando il cashback, di: 556,86 euro invece di 1249 euro per la versione da 256 GB e 634,38 euro invece di 1349 euro per la versione da 512 GB. Meno della metà del prezzo di listino.

Sconto 5% login + sconto automatico 15% + coupon 30% GALAXY4U + cashback Samsung di 250 euro

