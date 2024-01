Se siete alla ricerca di uno smartphone diverso dal solito e avete un budget non troppo contenuto, oggi potrebbe essere il giorno giusto per passare a un pieghevole ovvero a Samsung Galaxy Z Fold5. In prossimità del lancio del nuovo top di gamma della serie S, Samsung Galaxy S24 Ultra, l’azienda coreana ha deciso di spingere le vendite del suo pieghevole di punta e lo fa con una combinazione di promozioni che ha dell’incredibile. Ben 4 promozioni che complessivamente portano ad ottenere uno sconto di oltre 900 euro.

Samsung Galaxy Z Fold5, mai così scontato

Samsung Galaxy Z Fold5, insieme a Galaxy Z Flip5 (anche lui in offerta), costituisce l’ultima generazione di smartphone pieghevoli del produttore. Pur non portando grossi stravolgimenti rispetto ai predecessori, introducono soprattutto affinamenti e l’atteso SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, che è stato particolarmente apprezzato sulla serie Galaxy S23. Per entrambi c’è la nuova cerniera Flex Hinge, con design rinnovato e solidità migliorata.

Galaxy Z Fold5 vede miglioramenti su tutta la linea. Vale la pena citare ad esempio il display con luminosità di picco incrementata di oltre il 30% (ora arriva fino a 1750 nit), la nuova S Pen Fold Edition (più sottile e compatta), il sistema di raffreddamento avanzato e naturalmente la potenza extra garantita dal nuovo chipset di Qualcomm. È stato poi rimosso lo spazio tra un display e l’altro quando è chiuso e questo offre un minor spessore e non manca la certificazione contro l’acqua IPX8.

Tra i punti di forza c’è poi il supporto software: Samsung garantisce quattro generazioni di aggiornamenti per il sistema operativo (arriveranno almeno fino ad Android 17) e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

L’occasione è ghiotta per acquistare Samsung Galaxy Z Fold5 perché è possibile cumulare per 4 promozioni contemporaneamente e ottenere così un corposo sconto complessivo:

5% di sconto facendo il login all’account Samsung sul Samsung Shop;

sul Samsung Shop; 15% di sconto automatico a carrello;

automatico a carrello; 30% di sconto inserendo il coupon GALAXY4U a carrello ;

inserendo il coupon a carrello Cashback di 350 euro registrando il prodotto su Samsung Members una volta ricevuto (ulteriori informazioni sulla promo cashback).

Il totale pagato sarà in definitiva, considerando il cashback, di: 1017,32 euro invece di 1999 euro per la versione da 12/256 GB e 1099,40 euro invece di 2199 euro per la versione da 12/512 GB e infine 1353,20 euro invece di 2399 euro per la versione da 1TB.

Acquista Samsung Galaxy Z Fold5 su Samsung Shop Online

Sconto 5% login + sconto automatico 15% + coupon 30% GALAXY4U + cashback Samsung di 350 euro

Le promozioni valgono su tutte le colorazioni di Samsung Galaxy Z Fold5, anche quelle esclusive Samsung Shop. Per non perderti le migliori offerte sulla tecnologia, segui il nostro canale Telegram PrezziTech.

Leggi anche: Samsung Galaxy A54 vs Google Pixel 7a: quale scegliere tra i due perfetti medio gamma