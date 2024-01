Samsung riporterà la protezione per il burn-in sulla serie Galaxy S23

I pannelli AMOLED impiegati nei moderni dispositivi elettronici hanno raggiunto livelli qualitativi nettamente superiori rispetto alle prime generazioni, quando il burn-in rappresentava un problema ricorrente con una certa frequenza, ma avere delle protezioni dedicate è comunque consigliabile, per questo motivo Samsung sta preparando un fix per renderle nuovamente disponibili sulla serie Galaxy S23 e il rilascio dovrebbe essere imminente.

A dirla tutta, non si tratta di una novità, quanto piuttosto della soluzione di un problema emerso in seguito al rilascio dell’aggiornamento ad Android 14 con annessa One UI 6. Come vi avevamo raccontato a tempo debito, infatti, alcuni possessori di Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ e Samsung Galaxy S23 Ultra avevano segnalato la scomparsa della protezione dal burn-in dalle impostazioni dello smartphone dopo aver installato il più recente major update. Come molti di voi sicuramente sapranno, tale protezione software prevede dei microspostamenti degli elementi mostrati sul display al fine di evitare che gli stessi rimangano fissi nella stessa posizione troppo a lungo. Si tratta di spostamenti talmente piccoli da non essere percepibili durante l’utilizzo del dispositivo e che, pertanto, portano solo benefici per la salvaguardia del funzionamento del dispositivo e nessun disagio come rovescio della medaglia.

A qualche mese dalle prime segnalazioni della scomparsa di questa funzione, Samsung — che pure nel frattempo ha rilasciato un aggiornamento software — non ha ancora posto rimedio alla situazione, ma sembra in procinto di farlo. Lo si evince dal recente intervento di un moderatore sul forum ufficiale coreano di Samsung: in un thread dedicato al problema è stato sottolineato come il produttore sia a conoscenza del problema e sia attualmente al lavoro per risolverlo. Stando alla traduzione della risposta, entro il mese di gennaio 2024 dovrebbe essere resa nota la data di rilascio dell’aggiornamento contenente il fix, dunque l’attesa potrebbe essere agli sgoccioli. Secondo qualche utente, il fix in discorso dovrebbe arrivare unitamente alle patch di sicurezza di gennaio 2024, tuttavia non ci sono conferme in tal senso.

Nel frattempo, si ricorda che Samsung Galaxy S23 Ultra è attualmente protagonista di un’offerta estremamente allettante e che la data di presentazione dei Galaxy S24 è ormai ufficiale.

