Mancano ancora alcuni giorni alla presentazione ufficiale di POCO X6 5G e POCO X6 Pro 5G, ma in queste ore sono spuntate ulteriori anticipazioni al riguardo: ora abbiamo la conferma ufficiale di un debutto con HyperOS e persino un video unboxing del primo modello. Andiamo a scoprire tutto più da vicino.

POCO X6 Pro 5G debutterà con HyperOS

Come ormai dovreste sapere, HyperOS sta andando a prendere il posto della MIUI su tanti modelli Xiaomi, Redmi e POCO. La prima versione, basata su Android 14, è già in distribuzione su alcuni smartphone, anche a livello globale, e oggi abbiamo una conferma ufficiale per quanto riguarda i nuovi modelli: POCO X6 5G e POCO X6 Pro 5G faranno il loro debutto direttamente con HyperOS e Android 14. L’indicazione arriva dall’account ufficiale X di POCO Global, che in realtà cita solo il secondo modello: immaginiamo comunque che il produttore non andrà a differenziare i due smartphone sotto questo punto di vista.

Powered by Xiaomi HyperOS!
#POCOX6Pro is truly the speedy performance quasi-flagship.

You don't want to miss the global launch event on January 11th at 20:00 GMT+8!

I due smartphone saranno presentati in India e a livello globale l’11 gennaio 2024 alle ore 13:00 (nostro fuso orario): in base a quanto sappiamo, sembrano costituire una sorta di rebrand di due modelli Redmi che non arriveranno sul nostro mercato.

POCO X6 5G si mostra in un primo video unboxing

Per il lancio dovremo aspettare ancora qualche giorno dunque, ma la curiosità potrebbe essere placata grazie al primo video unboxing di POCO X6 5G, spuntato proprio in queste ore. Grazie a quest’ultimo possiamo iniziare a scoprire da vicino il design dello smartphone Android, il contenuto della confezione e persino avere qualche conferma sulle specifiche tecniche.

Nel breve filmato possiamo vedere lo smartphone in due colorazioni (White e Black), accompagnato da un caricabatterie da 67 W e dal resto degli accessori inclusi nella scatola, ossia il cavo USB Type-C e una cover morbida. All’inizio possiamo notare anche l’indicazione relativa alle memorie, che in questa versione comprendono 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

POCO X6 5G unboxing of White & Black color options. Specs:

– 6.67″ AMOLED, 1.5K, 120Hz

– Snapdragon 7s Gen 2

– 64MP + 8MP + 2MP

– 16MP

– 5100mAh, 67W

– Android 13, MIUI 14

Il design è in linea con quello anticipato qualche giorno fa, con un ampio modulo fotografico affiancato dalla “consueta” banda nera che gli dona maggiori proporzioni nella forme. In base a quanto indicato dalla fonte, POCO X6 5G dispone di schermo AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione 1,5K con refresh rate fino a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, tripla fotocamera posteriore con sensori da 64 MP, 8 MP e 2 MP, fotocamera anteriore da 16 MP, batteria da 5100 mAh con ricarica rapida da 67 W (cablata) e Android 13 con MIUI 14. Proprio qui c’è un’incongruenza con le informazioni che abbiamo visto più su: d’accordo che il post POCO ha citato esplicitamente solo POCO X6 Pro, ma ci pare strano che solo quest’ultimo disponga di Android 14 e HyperOS al lancio.

Il modello Pro dovrebbe distinguersi per la presenza del SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra (affiancato da un massimo di 12 GB di RAM e 512 GB di memoria) e di una batteria da 5500 mAh, ma dovrebbero esserci diversi elementi in comune con il fratello minore: tra questi lo schermo AMOLED da 6,67 pollici e il comparto fotografico. Per avere tutte le conferme ufficiali dovremo aspettare ancora qualche giorno: appuntamento dunque alle ore 13:00 dell’11 gennaio 2024 per la presentazione.

In copertina POCO X5 5G

