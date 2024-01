Gli smartphone della gamma Google Pixel possono ora contare su novità nelle impostazioni del widget At a Glance (o Riepilogo dell’Assistente), tanto apprezzato dagli utenti. I cambiamenti avevano iniziato a fare capolino qualche mese fa, ma ora si sono diffusi a livello globale e dovrebbero essere disponibili per tutti (o quasi) i possessori degli smartphone di Big G.

Impostazioni unificate per “tutti” per il widget At a Glance di Google

In questi mesi gli sviluppatori Google stanno introducendo diversi cambiamenti e novità nel widget At a Glance, l’ultima delle quali riguardante i viaggi in treno e i tempi di percorrenza. In questi giorni si sta diffondendo a livello globale la novità riguardante le impostazioni, che sugli smartphone Pixel risultano ora unificate e più ordinate: questi cambiamenti dovrebbero rendere meno “caotica” e più intuitiva la schermata, che prima offriva alcune opzioni ridondanti.

All’interno delle impostazioni del widget At a Glance, raggiungibili attraverso il Pixel Launcher, possiamo trovare tutti gli interruttori in un unico elenco e non più suddivisi in due pagine. Al di sotto delle impostazioni relative alle personalizzazioni (riguardanti contenuti sensibili, dati delle app, dati dell’account e attività su Google), possiamo trovare un lungo elenco di interruttori per attivare o disattivare le varie opzioni. Più precisamente ne abbiamo ora 19: Meteo, Qualità dell’aria, Allerte, Allerta terremoto, In programma, Profilo di lavoro, Ordini di cibo e prodotti per la casa, Consegna di pacchi, Tragitto giornaliero, Ora di uscire, Ridesharing, Viaggi, Fitness, Controllo di sicurezza, Timer e cronometro, Dispositivi connessi, Timer cross-device, Campanello e Torcia.

L’altra novità di cui vi avevamo parlato lo scorso ottobre, ossia At a Store, non è invece ancora stata implementata per tutti. Quest’ultima mostra le liste della spesa e le eventuali carte premio Google Play quando gli utenti si trovano nei negozi supportati.

Avevate già notato la nuova disposizione delle impostazioni del widget At a Glance di Google? Siete soddisfatti dei cambiamenti o preferivate la precedente implementazione? Fateci sapere la vostra.

