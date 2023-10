Il team di sviluppatori di Google negli ultimi mesi ha dedicato tante attenzioni ad At a Glance, introducendo diverse novità e confermando che si tratta di una soluzione a cui il colosso di Mountain View tiene parecchio.

Tra le ultime novità introdotte vi sono una pagina di impostazioni unificata che dovrebbe rendere più semplice e intuitiva l’esperienza per gli utenti e una funzionalità “At a Store”.

Altre due novità per At a Glance

La prima novità è rappresentata dalla visualizzazione del menu di At a Glance nella sezione delle impostazioni della schermata home di Pixel Launcher, soluzione che dovrebbe rendere più semplice agli utenti accedere alle sue funzionalità.

Qui gli utenti troveranno 21 interruttori per attivare o disattivare le varie opzioni disponibili, oltre ad un elenco di funzionalità, come Gestisci personalizzazione con collegamenti alle impostazioni per i contenuti sensibili nella schermata di blocco, la personalizzazione utilizzando i dati dell’app, la personalizzazione utilizzando i dati dell’account Google, l’utilizzo della propria attività Google, i risultati personali di Google Assistant, gli indirizzi di casa e di lavoro, le funzionalità smart di Gmail e la posizione.

La seconda novità è rappresentata dalla funzionalità At a Store, che mostrerà liste della spesa e carte premio Google Play quando gli utenti si trovano in uno dei negozi supportati. Si tratta di una funzione emersa già ai tempi di Android 12 e che finalmente sembra essere stata messa a disposizione di tutti.

Queste novità dovrebbero essere state implementate con la versione U.11.playstore.pixel8.570642812 di Android System Intelligence, che al momento pare essere disponibile solo su Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Potete scaricare questa versione di Android System Intelligence da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

