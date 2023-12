Il widget “At a Glance” di Google, appositamente sviluppato per i telefoni Pixel, continua ad essere ampliato nelle funzionalità , offrendo ora informazioni dettagliate sui viaggi in treno. Più precisamente sembra fornire i dati sui treni a lunga distanza nonché sugli orari di partenza e di arrivo, contribuendo così a migliorare l’esperienza di viaggio. Originariamente studiato per fornire informazioni sulle future prenotazioni, sul tempo o sui voli direttamente dalla homescreen e dalla schermata di blocco, si può facilmente prevedere che verrà ulteriormente esteso per includere anche altre modalità di trasporto.

Le novità del widget At a Glance di Google

La novità è stata avvistata per la prima volta da un redattore di AndroidPolice, che ha ricevuto l’aggiornamento dal widget At a Glance per un treno a lunga percorrenza prenotato tramite Deutsche Bahn, il principale operatore ferroviario tedesco. Sebbene la pagina delle impostazioni del widget abbia una specifica opzione per i “Viaggi”, inclusi i treni, nessuno era ancora riuscito a ritrovarci i dettagli del loro prossimo viaggio in treno. Ora sembra che la situazione stia cambiando.

È interessante notare come Deutsche Bahn abbia rinnovato non molto tempo fa il layout delle sue email, fornendo tutti i dettagli del viaggio all’interno del corpo dell’email invece che raggrupparli in un allegato PDF. L’email di conferma dell’operatore ferroviario ha anche un nuovo design all’interno dell’app Gmail, un fatto che potrebbe aver contribuito a rendere possibile questa modifica. Nelle immagini sotto il prima e il dopo.

Con il nuovo aggiornamento, i dati correlati, come i numeri dei binari di partenza e di arrivo, vengono estratti direttamente dall’email di conferma. Tuttavia, la visibilità di queste informazioni potrebbe variare a seconda dell’operatore ferroviario utilizzato.

Quello che è ancora poco chiaro è cosa abbia causato questo cambiamento. Potrebbe essere che Google volesse da sempre includere queste informazioni nel widget At a Glance, ma che molti dei dettagli fossero dipendenti dall’abilitazione da parte dei singoli operatori ferroviari, rendendo così la distribuzione del servizio più lenta. Chissà se Trenitalia o Italo Treni si adegueranno mai al formato coi dati strutturati.

Nel frattempo, si prospettano altri cambiamenti per il widget, con Google che finalmente permetterà di spostarlo liberamente sulla homescreen o di rimuoverlo completamente. Entrambe queste funzionalità potrebbero far parte del rilascio di Android 14 QPR2, attualmente in fase beta, mentre si prevede che la versione definitiva arriverà sui dispositivi entro marzo 2024.