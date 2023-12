Google Maps è una delle applicazioni piĂą conosciute, apprezzate e utilizzate dagli utenti tra quelle offerte dal colosso di Mountain View, il software dedicato alla navigazione è fruibile sia da smartphone che attraverso i sistemi di infotainment montati sulle vetture odierne. L’app in questione riceve particolari attenzioni da parte dell’azienda, motivo per cui il team di sviluppatori dedicato è costantemente impegnato nell’implementazione di nuove funzionalitĂ ; di recente ad esempio abbiamo visto alcune possibili modifiche che potrebbero essere introdotte nel corso del prossimo anno.

Nelle ultime ore, stando a quanto riportato dai colleghi di mysmartprice, sembra che sia emersa una nuova funzionalitĂ in arrivo per Google Maps che, seppur inizialmente limitata geograficamente, potrebbe in futuro essere adottata in maniera piĂą ampia. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Google Maps segnalerĂ la posizione dei limitatori di velocitĂ

La notizia arriva dall’India, piĂą precisamente dalla cittĂ di Pune dove la PMC (Pune Municipal Corporation) ha annunciato l’intenzione di condividere con Google Maps l’esatta posizione di tutti i limitatori di velocitĂ presenti sul territorio municipale; lo scopo è quello di fornire un ulteriore strumento ai cittadini che potranno così veder aumentata la propria sicurezza, essendo avvisati per tempo.

Stando a quanto condiviso, la città di Pune è consapevole di come la maggior parte dei cittadini utilizzi il software per la navigazione di Google, per questo motivo è stata pianificata una strategia che consenta di limitare gli incidenti causati dai limitatori di velocità in questione: spesso infatti questi non risultano facilmente individuabili durante la guida e, in diverse occasioni, sono stati la causa di diversi incidenti stradali.

Sebbene al momento non si conoscano molti dettagli, la PMC ha deciso di condividere con Google Maps la posizione esatta di ogni singolo limitatore di velocitĂ della cittĂ , di modo che l’applicazione possa avvisare per tempo gli utenti (si presume in maniera simile a quanto attualmente accade per altre circostanze) che avrebbero così modo di rallentare in tutta sicurezza.

Per il momento non è stata condivisa una tempistica ufficiale per l’implementazione della nuova funzionalitĂ ma è chiaro che, qualora la nuova funzione dovesse rivelarsi utile, potrebbe venir adottata anche da altre cittĂ indiane, per poi eventualmente essere diffusa a livello globale diventando forse una nuova funzione di Google Maps. Non ci resta che attendere per scoprirlo.

