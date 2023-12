L’anno si avvia verso la sua conclusione, ma gli aggiornamenti ovviamente non si fermano: in queste ore sono in distribuzione diversi interessanti e importanti update per Samsung Galaxy Tab S9 FE, Samsung Galaxy Tab S9 FE+, OPPO Find N3 Flip e OnePlus 10R, che coinvolgono anche Android 14. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamento Android 14 per Samsung Galaxy Tab S9 Fe e Tab S9 FE+

Partiamo da Samsung perché prosegue la distribuzione della One UI 6 basata su Android 14 per due dei tablet più recenti: parliamo di Samsung Galaxy Tab S9 FE e Samsung Galaxy Tab S9 FE+, lanciati lo scorso ottobre in compagnia di altri dispositivi della serie FE. I tablet avevano iniziato ad accogliere la nuova release già qualche settimana fa, ma il rollout sta raggiungendo sempre più utenti e Paesi in queste ore con le versioni X510XXU1BWK9 e X610XXU1BWK9.

La distribuzione riguarda sia i modelli Wi-Fi sia quelli 5G e porta tantissime novità a bordo dei dispositivi, tra cui cambiamenti nell’interfaccia, nella visualizzazione delle notifiche, nelle possibilità di personalizzazione (soprattutto nella schermata di blocco), miglioramenti di sicurezza, passi avanti nelle animazioni e tanto altro. Samsung le ha in generale riassunte in questi punti, anche se non tutte potrebbero fare capolino sull’intera gamma di prodotti:

Layout rinnovato : nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera.

: nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera. Fotocamera : il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate.

: il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate. Nuovo editor foto : layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma.

: layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma. Nuovo Samsung Studio : nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers.

: nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers. Sicurezza migliorata : nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app.

: nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app. Bixby text call : nuova funzionalità di Bixby, che consente di trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento.

: nuova funzionalità di Bixby, che consente di trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento. La nuova funzione Scansione Documenti e testo permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate.

permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate. Samsung Pass: Accessi più sicuri con le passkey per accedere alle applicazioni e ai siti Web supportati. A differenza delle password, la passkey viene memorizzata solo sul dispositivo e non potrà essere divulgata in caso di violazione della sicurezza del sito web. Le passkey proteggono anche dagli attacchi di phishing perché funzionano solo sul sito web o sull’applicazione in cui sono state registrate.

Novità aggiornamento in beta per OPPO Find N3 Flip

OPPO prosegue con il rilascio di aggiornamenti e parte con la ColorOS 14 Open Beta basata su Android 14 per OPPO Find N3 Flip. Per il momento la release riguarderà dunque soltanto gli utenti che procederanno all’iscrizione al programma di test (limitato a 5000 utenti). Per aderire è necessario disporre almeno della versione CPH2519_13.2.0.200(EX01). Naturalmente OPPO avverte gli interessati della possibile presenza di bug e problemi di instabilità.

Difficile fare previsioni sulle tempistiche di rilascio della versione stabile di ColorOS 14 per OPPO Find N3 Flip: se tutto andrà per il verso giusto sarà sufficiente qualche settimana di test.

Novità aggiornamento Android 14 per OnePlus 10R

OnePlus è uno dei produttori più attivi nella distribuzione di Android 14. In queste ore OnePlus 10R sta ricevendo un duplice aggiornamento: gli utenti che hanno già aderito al programma beta della OxygenOS 14 stanno iniziando ad accogliere l’update stabile ad Android 14 con la versione CPH2423_14.0.0.210 (EX01) (a partire dall’India), mentre gli altri stanno ricevendo la versione CPH2423_13.1.0.610(EX01) con le patch di sicurezza di dicembre 2023.

Le novità in arrivo insieme ad Android 14 sono parecchie e comprendono Smart Cutout, nuovi widget per Shelf, i nuovi permessi per foto e video, ottimizzazioni varie per le prestazioni, un rinnovato Aquamorphic Design, una nuova schermata Always-On Display e tanto altro. Il changelog completo riporta quanto segue:

Smart efficiency

Adds Smart Cutout, a feature that can separate multiple subjects in a photo from the background for copying or sharing.

Cross-device connectivity

Improves the underlying service framework functionality for a better smart service experience.

Improves Shelf by adding more widget recommendations.

Security and privacy

Improves photo and video-related permission management for safer access by apps.

Performance optimization

Improves system stability, the launch speed of apps, and the smoothness of animations.

Updates ROM vitalisation to free up storage by compressing apps and merging duplicate files.

Updates RAM vitalisation to improve the speed of launching and switching apps

Adds support for app-specific refresh rates to improve user experience.

Aquamorphic Design

Adds Aquamorphic-themed ringtones and revamps the system notification sounds.

User Care

Adds a carbon tracking AOD that visualizes the carbon emissions you avoid by walking instead of driving.

Come aggiornare Samsung Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE+, OPPO Find N3 Flip e OnePlus 10R

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti su Samsung Galaxy Tab S9 FE e Samsung Galaxy Tab S9 FE+ potete andare nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Per controllare su OnePlus 10R potete invece recarvi in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Per il momento Android 14 è disponibile su OPPO Find N3 Flip soltanto in beta, ma a livello generale potete controllare l’arrivo di update in “Impostazioni > Aggiornamento software“.

