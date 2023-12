Ormai siamo sotto le Feste, ma Samsung non ha ancora tolto il piede dell’acceleratore per quanto riguarda gli aggiornamenti ad Android 14 con la One UI 6. In queste ore stanno accogliendo il nuovo update due ulteriori smartphone, ossia Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy A23 5G. Andiamo a scoprire tutte le novità in distribuzione.

Novità aggiornamenti Android 14 per Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy A23 5G

Samsung si sta confermando uno dei produttori più attenti al supporto software per quanto riguarda il mondo del robottino. Come abbiamo visto, abbiamo ormai perso il conto della quantità enorme di dispositivi che la casa di Seoul ha già aggiornato ad Android 14 in queste settimane, e la cosa assume una maggiore rilevanza se pensiamo che Google ha rilasciato la versione stabile solamente all’inizio di ottobre con i Pixel 8 (e non durante l’estate, come capitato altre volte).

In queste ore si stanno aggiornando alla One UI 6 altri due modelli: si tratta di Samsung Galaxy Z Fold3 5G, smartphone pieghevole lanciato nell’agosto 2021, e di Samsung Galaxy A23 5G, prodotto di fascia media proposto nell’estate 2022. I firmware sono rispettivamente F926BXXU5GWL1 e A236BXXU4DWKA, sono in rollout in diversi Paesi europei, Italia compresa, e richiedono un download di più di 2 GB.

Le novità sono ovviamente parecchie e comprendono cambiamenti nell’interfaccia (con nuovi quick settings e non solo), nuove possibilità di personalizzazione (anche per la schermata di blocco), una maggiore efficienza energetica, miglioramenti nella gestione dei permessi e tanto altro. Samsung stessa riassume le principali novità in questo modo:

Layout del telefono rinnovato : nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera.

: nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera. Fotocamera : il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate.

: il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate. Nuovo editor foto : layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma.

: layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma. Nuovo Samsung Studio : nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers.

: nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers. Sicurezza migliorata : nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app.

: nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app. Bixby text call : nuova funzionalità di Bixby, che consente di trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento.

: nuova funzionalità di Bixby, che consente di trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento. La nuova funzione Scansione Documenti e testo permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate.

permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate. Samsung Pass: Accessi più sicuri con le passkey per accedere alle applicazioni e ai siti Web supportati. A differenza delle password, la passkey viene memorizzata solo sul dispositivo e non potrà essere divulgata in caso di violazione della sicurezza del sito web. Le passkey proteggono anche dagli attacchi di phishing perché funzionano solo sul sito web o sull’applicazione in cui sono state registrate.

L’aggiornamento per Galaxy Z Fold3 5G comprende anche le patch di sicurezza di dicembre 2023, mentre quello per Galaxy A23 5G resta alle patch di novembre già proposte con il precedente update. Le ultime patch includono la correzione a più di 70 vulnerabilità, alcune delle quali riguardanti il sistema operativo a disposizione sugli smartphone Samsung. Per dettagli potete consultare il più recente bollettino di sicurezza diffuso dal produttore.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy A23 5G

Per verificare l’arrivo di un nuovo aggiornamento su Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy A23 5G potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete optare per Smart Switch e il collegamento dello smartphone al PC. I due update sono in rollout anche in Italia a partire dai modelli no brand: in caso di esito negativo potete attendere qualche ora per poi riprovare.

grazie a Kappa per la segnalazione e lo screenshot di Galaxy Z Fold3 5G

