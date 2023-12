Il team di sviluppatori di Google si sta dimostrando particolarmente attivo in questo periodo nell’aggiornare, correggere e migliorare le applicazioni dei propri servizi principali: un esempio sono le tante novità in arrivo per Google Meteo, YouTube Music e Google TV o i cambiamenti relativi a Google Podcast, YouTube TV e Chrome sui tablet.

Ebbene, la tornata di aggiornamenti prosegue con l’applicazione di YouTube per Android che in queste ore sta ricevendo un update che ne arricchisce l’Ambient Mode.

YouTube ravviva l’estetica della modalità Ambient

Introdotta per la prima volta lo scorso anno, questa modalità sfrutta il campionamento dinamico del colore per fare in modo che il colore di sfondo dell’app si adatti al video che è in riproduzione, replicando l’effetto della luce che gli schermi proiettano in una stanza buia. Lato UI, l’obiettivo è quello di fondere il video con l’interfaccia circostante grazie agli elementi grafici dinamici che riprendono i colori mostrati nel player video.

Uuna novità accolta positivamente dall’utenza ma che non è riuscita del tutto nello scopo prefissato in quanto i colori e gli elementi di contorno al video erano fin troppo flebili, tanto da rendere la modalità quasi impercettibile.

Ecco che con l’aggiornamento alla versione 18.49 dell’app per Android, il team di Big G ha deciso di rendere più vivace la modalità Ambient la quale adesso si mostra più riconoscibile e raggiunge l’obiettivo di adattarsi ai colori mostrati nel video.

Come si evince dalla schermata, ora vengono adoperati colori più vivaci e gli elementi grafici osano di più uscendo dai contorni del video e raggiungendo la sezione del titolo; un’aggiunta che contribuisce a rendere il player più dinamico e offrire un’esperienza visiva più immersiva e coinvolgente.

Ricordiamo, inoltre, che rimane la possibilità di disattivare la funzione nelle impostazioni e poi nella sezione “Impostazioni avanzate”.

Come aggiornare l’app per Android

Il rollout è partito nelle scorse ore e, come accennato, sembrerebbe far parte dell’aggiornamento alla versione 18.49 di YouTube per Android; qualora voleste verificare di avere quella più recente vi basterà seguire il badge qui sotto che vi rimanderà alla pagina dedicata sul Google Play Store.

