Google Chrome, il browser proprietario del colosso di Mountain View è senza dubbio tra i software della sua tipologia più utilizzati e apprezzati in assoluto dagli utenti a livello mondiale, così come YouTube è sicuramente una delle piattaforme del suo genere più in voga. Entrambi i servizi offerti dall’azienda ricevono le attenzioni dei relativi team di sviluppatori, costantemente impegnati nel miglioramento, nella manutenzione, nonché nell’implementazione di tutta una serie di novità nei software in questione.

Di recente a titolo di esempio abbiamo avuto modo di vedere una novità riguardante le schede personalizzate in Google Chrome, così come i conteggi in tempo reale per YouTube; oggi diamo uno sguardo a qualcosa che non è una novità assoluta, quanto più una funzionalità già intravista che ottiene un miglioramento nel canale Canary del celebre browser.

Chrome riceve una novità per il salvataggio dei fotogrammi dei video su YouTube

Come anticipato in apertura, YouTube è probabilmente la piattaforma del suo genere più diffusa in assoluto, le tipologie di fruizione dei contenuti offerti sono molteplici e, proprio per questo motivo, possono esserci varie motivazioni dietro alla necessità di catturare uno screenshot di un video.

Google offre già al momento un’opzione chiamata Copia fotogramma video in Chrome, come potete vedere dall’immagine poco sotto, cliccando due volte con il tasto destro del mouse gli utenti hanno la possibilità di salvare un frame del contenuto visualizzato senza che esso sia “intaccato” dagli elementi dell’interfaccia di YouTube, quali la barra dello stato di avanzamento del video, la regolazione del volume, ecc.

Per quanto comoda (qualora si avesse la necessità di catturare uno screenshot di un video) tale funzione non è immediata o meglio non comporta il salvataggio automatico del file ottenuto, ma richiede all’utente di incollare il fotogramma in questione da qualche parte per salvarlo e non lasciarlo negli appunti.

Di recente però, come condiviso su X (ex Twitter) sembra che Google abbia deciso di apportare un piccolo quanto gradito cambiamento a tale funzionalità nella versione Canary di Chrome, come potete notare dal video poco sotto, è ora presenta una nuova funzionalità ribattezzata Salva fotogramma video che presenta un funzionamento simile a quello a cui siamo abituati, ad eccezione del fatto che ora Chrome si premura di far salvare all’utente il fotogramma catturato, posizionandolo in seguito nell’apposita sezione dedicata ai download.

Nonostante questa funzione fosse già disponibile nel canale dedicato agli sviluppatori, previa attivazione di un apposito flag, di recente è stata aggiunta una nuova modifica al codice open source di Chromium (su cui Chrome e altri browser sono basati, Microsoft Edge compreso) per abilitare il salvataggio dei frame per impostazione predefinita.

Non è chiaro quando Big G possa rilasciare questa novità nel canale stabile e renderla dunque disponibile per tutti gli utenti, c’è chi ipotizza che possa farlo con la versione 122 di Chrome attesa per febbraio, ma ad ogni modo dovremo sollo attendere per scoprirlo.

