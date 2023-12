Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare al miglioramento delle applicazioni e dei servizi offerti dal colosso di Mountain View e tra le novità delle ultime ore vi sono quelle relative a Fotocamera Pixel, Google Messaggi e YouTube.

Un piccolo aggiornamento per Fotocamera Pixel

Di tanto in tanto anche la Fotocamera Pixel riceve un aggiornamento e nelle scorse ore ne è stato rilasciato uno nuovo.

Al momento non è chiaro quali siano le novità introdotte ed è probabile che si tratti di una sorta di update preparatorio per l’implementazione di nuove funzionalità.

Potete scaricare l’app Fotocamera Pixel dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Novità grafiche per Google Messaggi

Il team di sviluppatori di Google Messaggi ha iniziato a rilasciare una riprogettazione del campo di composizione del testo che presenta una barra delle scorciatoie dedicata.

La nuova interfaccia prevede all’estrema sinistra il tasto per le emoji, seguito dal campo di testo e quindi i pulsanti per Magic Compose, la galleria (che ha una nuova icona) e il tasto “+” mentre il registratore vocale ha un pulsante separato fuori dalla pillola.

Ecco la vecchia interfaccia a confronto con quella nuova:

Inoltre, quando si inizia a digitare, c’è una nuova interfaccia utente suddivisa in due righe: il campo di testo è in alto mentre una barra mantiene tutte le scorciatoie sulla stessa striscia.

Queste novità sono già disponibili nell’ultima versione beta, disponibile nel Google Play Store.

YouTube aggiunge i conteggi in tempo reale

Al momento l’app di YouTube per Android mostra i Mi piace e le visualizzazioni ma tali informazioni non cambiano mentre si guarda il video.

Ebbene, pare che il team di sviluppatori abbia deciso che è arrivato il momento di cambiare, introducendo un’animazione per mostrare i Mi piace e le visualizzazioni in tempo reale (ciò anche se il video è in pausa).

Purtroppo non vi sono informazioni su quando tale novità è stata implementata e al momento pare essere disponibile solo per pochi utenti.