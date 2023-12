Da qualche anno ormai Android ha introdotto il picture-in-picture, ma Google sta continuando a sperimentare e a introdurre perfezionamenti e novità al riguardo. Più nello specifico, oggi vi parliamo di una novità disponibile con Google Chrome, attivabile attraverso un flag e accessibile anche sulla versione stabile: consente di minimizzare attraverso la funzione picture-in-picture anche le schede personalizzate, o Chrome Custom Tabs se preferite. Vediamo come.

Google Chrome ha introdotto un nuovo pulsante che consente di minimizzare rapidamente una scheda personalizzata del browser, relegandola a una finestra picture-in-picture. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, le schede personalizzate di Chrome (o Chrome Custom Tabs) sono quelle schede che vengono aperte dopo aver cliccato su un link all’interno di altre applicazioni, come ad esempio Facebook, Telegram e così via.

La novità è stata scovata da AssembleDebug, che su X ne ha condiviso il funzionamento:

Minimizing chrome custom tabs using Picture-in-Picture

This functionality in chrome has been hidden behind a flag and doesn’t seem to enabled by default. You can enable it with #cct-minimized flag. This is available in stable version of chrome as well#Chrome #Android #Google pic.twitter.com/B73Hyv1f43

— AssembleDebug (@AssembleDebug) December 18, 2023