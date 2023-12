HONOR 90 GT e Magic 6 Porsche Design in arrivo: svelati render e specifiche

Sono settimane intense per HONOR che nelle scorse ore ha annunciato una partnership con Porsche Design: brand rinominato per l’estetica futuristica e accattivante nonché per la minuziosa cura nei dettagli.

Un annuncio che ha immediatamente paventato una collaborazione tra i due brand in occasione del lancio della serie HONOR Magic 6, ipotesi rimasta tale solo per poche ore vista la diffusione in rete di alcuni dettagliatissimi render proprio di HONOR Magic 6Â Porsche Design.

Un altro atteso dispositivo della casa cinese è finito nelle scorse ore nell’occhio del ciclone dei leak ovvero HONOR 90 GT del quale sono emersi nuovi render e alcune specifiche tecniche a pochi giorni dalla presentazione ufficiale, prevista per il 21 dicembre.

HONOR e Porsche Design mettono a frutto la propria collaborazione con Magic 6

Partiamo dal primo dei frutti della partnership tra HONOR e Porsche Design ovvero la variante speciale di Magic 6, smartphone del quale è trapelato un render del design della parte posteriore dal quale si evince l’inconfondibile stile Porsche.

Tralasciando l’enorme modulo fotografico, lo smartphone presenta linee dinamiche e accattivanti che ricordano quelle di un’automobile sportiva come ad esempio le curvature alla base del modulo fotografico. L’impronta di Porsche Design è ben riconoscibile nella cornice rossa che impreziosisce l’oblò che ospita la sensoristica e il branding delle due aziende disposto in verticale e in caratteri che non passano inosservati.

Nel render, peraltro, apprendiamo la presenza di due colorazioni in queste variante: nera e bianca con finitura lucida.

Complessivamente HONOR Magic 6 Porsche Design è un dispositivo che punta a catturare l’attenzione di chi poggia lo sguardo su di esso grazie a un’estetica originale; sicuramente un passo avanti per HONOR nell’intento di dotarsi di un design che sia iconico e riconoscibile, così come accade con i modelli dei produttori più blasonati.

Stando alle indiscrezioni precedenti, lo smartphone dovrebbe vedere la luce nel primo trimestre del 2024, ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane.

HONOR 90 GT si mostra in alcune immagini ufficiali a pochi giorni dal lancio

L’altro modello protagonista delle indiscrezioni di oggi è HONOR 90 GT le cui immagini di lancio e specifiche tecniche più importanti sono state svelate per merito di un leak riguardante alcune inserzioni di vendita.

Grazie a esse possiamo notare il design dello smartphone, che non si discosta dai canoni dell’azienda visto il modulo fotografico verticale, i bordi piatti e le cornici anteriori sottilissime, dettaglio confermato ed elogiato da un leaker cinese che ha potuto provare lo smartphone per alcune ore.

A sua detta – e come si nota anche dalle immagini – le cornici frontali sono più sottili di quelle presenti su iPhone 15 Pro, un vanto curioso ma pur sempre una specifica degna di nota.

Per quanto concerne le specifiche, HONOR 90 GT sarà mosso dal Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 affiancato da tagli di memoria RAM e interna che partono dal 12/256 GB fino ad arrivare alla variante più performante di 24 GB/1 TB.

Il comparto fotografico dovrebbe poter contare su due sensori (uno principale e uno ultragrandangolare), entrambi da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, una specifica che farà il suo ritorno sulla serie ASUS ROG Phone 8, prossima al lancio.

HONOR 90 GT sarà disponibile nella tipica colorazione azzurra con bande verticali e due opzioni più canoniche quali la nera e oro.

Peraltro, la presentazione dello smartphone è ormai dietro l’angolo con l’evento ufficiale previsto per il 21 dicembre in Cina, occasione in cui l’azienda potrebbe anche lanciare l’HONOR X50 GT e l’HONOR Tablet 9. Ormai ci siamo, non ci resta che attendere ancora pochi giorni per scoprire tutti i dettagli.