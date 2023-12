Nelle scorse ore HONOR ha annunciato di avere stretto una partnership con Porsche Design e ha pubblicato un’immagine che preannuncia ciò che possiamo attenderci.

In questi anni, infatti, il brand Porsche Design è stato sinonimo di dispositivi caratterizzati da un look decisamente accattivante e con dettagli curati sin nei minimi particolari e, pertanto, l’annuncio fatto dal produttore cinese non fa altro che andare a confermare le indiscrezioni secondo cui la serie HONOR Magic 6 potrà contare su uno speciale modello.

HONOR e Porsche Design insieme per nuovi traguardi

Nel post con il quale ha annunciato la partnership il produttore cinese ha incluso lo slogan “Nati per essere Pionieri”, pubblicando anche la seguente didascalia:

“Quando la tecnologia innovativa di HONOR incontra il design classico di Porsche, sarà una collisione #bornforpioneers. Non vediamo l’ora di scrivere nuove leggende e creare nuovi classici insieme”.

A questo punto tutto lascia supporre che sarà la serie HONOR Magic 6 ad avere l’onore di fare esordire la collaborazione tra questo popolare produttore di smartphone e il brand Porsche Design.

Ricordiamo che in passato Porsche Design ha collaborato con Huawei, che ha sfruttato tale brand per diversi suoi smartphone, a partire dalla serie Huawei Mate 9 e continuando fino al più recente Huawei Mate 50.

Grande soddisfazione è stata espressa da Zhao Ming, CEO di HONOR, il quale si è detto onorato per la partnership con un brand di livello globale del calibro di Porsche Design, aggiungendo che l’obiettivo comune è quello di esplorare l’integrazione di design eccellente con prestazioni eccezionali per realizzare prodotti smart di fascia alta.

Anche Stefan Buescher, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Porsche Lifestyle Group, si è detto molto felice per tale nuova collaborazione, facendo presente che rappresenta “una pietra miliare per l’ulteriore espansione dell’iconico portafoglio di prodotti elettronici di Porsche Design” e aggiungendo che “Con HONOR abbiamo trovato il brand partner perfetto per guidare l’innovazione e offrire ai nostri clienti nuovi ed entusiasmanti prodotti che combinano perfettamente un design eccezionale e prestazioni straordinarie”.

In sostanza, entrambe le aziende mirano a divenire dei punti di riferimento nel segmento del lusso moderno dei dispositivi intelligenti.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da HONOR per scoprire quando sarà lanciata la serie HONOR Magic 6 e se la speciale versione Porsche Design è destinata ad arrivare anche nei mercati europei.

