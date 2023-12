Nelle scorse ore, il team di WhatsApp ha dato il via alla distribuzione di un nuovo aggiornamento attraverso il Google Play Beta Program: la versione beta dell’app per Android arrivĂ così alla versione 2.23.26.16. Se vi state domandando quali novitĂ siano state inserite in questa nuova versione, ebbene sappiate che WhatsApp sta continuando a lavorare ai canali: nel caso di specie, la migliorata gestione di foto e video consecutivi dovrebbe renderli piĂą ordinati.

WhatsApp Beta: le novitĂ dell’aggiornamento 2.23.26.16

Sin dal loro lancio a livello globale dello scorso mese di settembre, i canali sono al centro delle attenzioni del team di sviluppo di WhatsApp, che si sta dando un gran da fare per perfezionarne il funzionamento e per renderli piĂą appetibili agli occhi degli utenti. Dopo le novitĂ della scorsa settimana dirette prima di tutto ai proprietari dei canali, questa volta ne vediamo una che dovrebbe portare benefici soprattutto per gli utenti.

In seguito all’installazione dell’aggiornamento 2.23.26.16 di WhatsApp Beta — disponibile sul Google Play Store da qualche ora —, alcuni utenti del ramo beta hanno iniziato a notare un cambiamento che consiste nella creazione automatica di album nei canali. Come potete vedere nello screenshot riportato qui sotto, infatti, nel caso in cui gli amministratori di un canale condividano piĂą immagini o video consecutivi, gli stessi vengono raggruppati automaticamente da WhatsApp in un album unico, con cui gli utenti possono interagire esattamente come fanno abitualmente nelle chat e nei gruppi sulla piattaforma. Non va dimenticato, inoltre, che le foto e i video riuniti in album consentono comunque di interagire con le reazioni solite dei canali.

La novitĂ descritta porta evidentemente dei vantaggi sia per i proprietari dei canali — che si ritrovano i file multimediali condivisi organizzati in maniera migliore senza dover fare alcunchĂ© — che per gli utenti finali, stante l’evidente miglioramento dell’esperienza d’uso che ne consegue (tanto a livello di impatto visivo, quanto in termini di interazione con i contenuti).

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Nel momento in cui scriviamo, la novità descritta è in roll out soltanto nel ramo beta del servizio, dunque tutti gli utenti della versione stabile dovranno pazientare ancora un po’. Anche nel ramo beta, comunque, è ancora limitato il numero degli utenti per i quali risulta disponibile.

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante:

Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma dedicato seguendo questo link). Se il programma beta è al completo, potete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Meno chance per gli utenti iOS, che — se non già iscritti al programma beta — possono rivolgersi unicamente a questo link. Per maggiori informazioni sui metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi ricordiamo che potete consultare il nostro articolo dedicato.

