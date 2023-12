Il team di sviluppatori di WhatsApp lavora senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di due nuove versioni dell’applicazione beta dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando delle versioni 2.23.26.6 e 2.23.26.7.

Due aggiornamenti per WhatsApp

Nelle scorse settimane è emerso che il team di WhatsApp stava lavorando su una funzionalità per consentire ai proprietari dei canali di richiedere una revisione per i propri canali sospesi all’interno di una schermata di avvisi del canale e con la versione 2.23.26.6 beta tale novità viene messa a disposizione di qualche utente.

In pratica, il servizio di messaggistica avvisa i proprietari dei canali in merito allo stato dei loro canali, fornendo loro degli utili dettagli in caso di violazioni.

Con questa versione vengono anche implementate una funzionalità per nascondere automaticamente le etichette di navigazione durante lo scorrimento dello schermo e la possibilità di cercare i messaggi per data.

Passando alla versione 2.23.26.7 beta, con tale release viene introdotto un avviso per ricordare agli utenti che dai prossimi mesi i backup del servizio di messaggistica inizieranno ad occupare spazio su Google Drive.

Al momento non vi sono informazioni su quando queste novità saranno messe a disposizione di tutti gli utenti.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime novità studiate dal team di WhatsApp per Android, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima le ultime versioni della popolare app di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 2.23.26.6 beta la trovate qui mentre la versione 2.23.26.7 beta la trovate qui.

