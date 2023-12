Anticipati qualche tempo fa tramite il canale beta, i messaggi vocali visualizzabili una volta sola sono arrivati finalmente all’interno di WhatsApp stabile e questo vuol dire che da stasera ed entro qualche giorno al massimo saranno disponibili per tutti. A darne notizia, è WhatsApp stessa tramite un breve comunicato:

Per aggiungere un ulteriore livello di privacy ai tuoi messaggi, nel 2021 abbiamo introdotto Visualizza una volta per le foto e i video. Oggi siamo felici di annunciare che ora puoi inviare messaggi vocali che non saranno più visibili dopo averli ascoltati. Quando condividi informazioni sensibili con un messaggio vocale, come quando leggi i dati della tua carta di credito a un amico o programmi una sorpresa, ora puoi farlo in tutta tranquillità . Come già succede con le foto e i video visualizzabili una volta, i messaggi vocali visualizzabili una volta sono contrassegnati dall’icona che indica “una volta sola”. Come per tutti i tuoi messaggi personali, WhatsApp protegge i messaggi vocali con la crittografia end-to-end per impostazione predefinita e Visualizza una volta è solo un altro esempio della nostra innovazione continua in materia di privacy. Nei prossimi giorni implementeremo i messaggi vocali visualizzabili una volta in tutto il mondo. Aspettiamo il tuo feedback! Scopri di più su come funzionano qui.