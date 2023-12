I vari team di sviluppatori in forze presso Mountain View non si fermano mai, giornalmente vi riportiamo sulle nostre pagine le novità in arrivo nel panorama Android e, molte di queste, riguardano direttamente i servizi offerti da Google.

Oggi vediamo insieme una serie di novità che riguardano Google TV, Google Keep e Quick Phrases per le Pixel Buds Pro.

Google TV migliora sensibilmente grazie all’ultimo aggiornamento

Nelle ultime ore la piattaforma Google TV sta ricevendo un update particolarmente interessante, grazie al quale i prodotti mossi dal sistema in questione diventano in buona sostanza migliori.

Come annunciato dalla stessa azienda, l’aggiornamento in questione migliora la velocità ottimizzando l’utilizzo della memoria di Google TV per garantire agli utenti un’esperienza di navigazione più fluida nell’interfaccia utente, garantendo al tempo stesso che le app si aprano più velocemente.

Le applicazioni di sistema saranno ora in grado di utilizzare meno memoria, risultando di conseguenza più leggere (la dimensione delle app preinstallate viene ridotta durante la configurazione iniziale di Google TV per liberare più spazio di archiviazione) e veloci nell’esecuzione.

La seconda novità introdotta dall’aggiornamento riguarda la scheda Live, dedicata ai canali TV gratuiti che al momento conta oltre 800 opzioni; grazie all’ultimo update la scheda in questione si arricchisce di due nuove categorie: Recenti e Notizie locali.

La prima permette agli utenti di accedere rapidamente alla sezione in cui sono contenuti i canali visualizzati di recente, mentre la seconda segnala canali di notizie gratuiti in base alla posizione dell’utente.

In ultimo, l’aggiornamento introduce un nuovo Calendario dell’Avvento che giornalmente si pone l’obbiettivo di consigliare agli utenti un film da visionare.

In futuro Google Keep potrebbe avere una scorciatoia sulla lockscreen per prendere note al volo con la penna

Molti di voi sicuramente ricordano che una delle nuove funzionalità introdotte da Android 14 riguardava la possibilità di modificare le scorciatoie nella schermata di blocco, prima dell’ultima versione del robottino la lockscreen dei nostri dispositivi consentiva esclusivamente la presenza delle scorciatoie per Controlli dispositivo e Portafoglio; l’ultimo major update rilasciato da Google ha però cambiato le carte in tavola e ora gli utenti hanno maggiori possibilità di personalizzazione potendo aggiungere scorciatoie per Fotocamera, Non disturbare, Disattiva microfono, Scanner codici QR, Torcia elettrica e Videochiamata.

Queste in realtà non sono le uniche possibilità che il sistema prevede, ci sarebbe anche una scorciatoia nascosta per “Prendere appunti”, la cui attivazione prevede che sia stata impostata un’applicazione predefinita per le note. Affinché un’app possa essere scelta come opzione predefinita, deve prima soddisfare due requisiti: nello specifico deve avere come target Android 14 e gestire l’intento specifico che il sistema invia solo all’app per le note predefinita.

La versione 5.23.482.04 dell’app Google Keep è idonea per essere scelta come applicazione predefinita per le note, tuttavia seguendo il percorso Impostazioni -> App -> App predefinite non riuscirete a visualizzarla, a meno di attivare preventivamente “forza abilita ruolo Notes” nelle Opzioni sviluppatore. Nonostante sia quindi tecnicamente possibile attivare la nuova scorciatoia sulla lockscreen, questa in realtà non funziona ancora e tentando di avviarla (dopo aver settato Google Keep come app predefinita) si viene accolti da un messaggio che chiede di aggiornare l’app all’ultima versione disponibile, anche se questa è già aggiornata; ciò probabilmente dipende dal fatto che l’app non supporta ancora completamente la nuova funzione per prendere appunti con la penna.

Ad ogni modo, quando sarà disponibile, la nuova funzionalità permetterà agli utenti di avviare Google Keep direttamente dalla lockscreen senza necessità di sbloccare il dispositivo, qualora questo fosse già sbloccato l’utente potrà premere l’apposito pulsante sulla penna per avviare l’app delle note, che si aprirà in una bolla mobile sopra qualsiasi app sia attualmente sullo schermo.

Inoltre, l’applicazione predefinita per le note, beneficia di un’apposita API che consente all’utente di acquisire uno screenshot della finestra corrente per inserirlo in una nota, cosa solitamente non possibile per questioni di privacy, ma Google si è premurata con la nuova API che SystemUI di Android acquisisse uno screenshot della finestra corrente per conto dell’app per le note, dando in seguito all’utente la possibilità di modifica.

Infine Google Keep vanta alcune nuove impostazioni per prepararsi alla funzionalità in questione, esse consentono di decidere se utilizzare l’ultima nota creata nella schermata di blocco o creare una nuova nota ogni volta che si avvia l’app dalla lockscreen o dalla pressione del pulsante sulla penna. Al momento non è chiaro quando la nuova funzione diventerà disponibile, così come non è chiaro se possa essere legata al possibile lancio da parte di Google di una penna per Pixel Tablet.

Assistant Quick Phrases arriva ufficialmente sulle Pixel Buds Pro

Abbiamo tutti ben presente quanto possa essere utile l’assistente Google in diverse occasioni, poter interagire con i nostri dispositivi utilizzando esclusivamente la voce è una comodità indiscutibile ma lo è ancora di più se non necessita del classico comando “Ehi Google”. È esattamente il caso che vi riportiamo oggi, visto che le cuffie premium dell’azienda, le Pixel Buds Pro, ricevono una gradita novità.

Come annunciato nella pagina di supporto ufficiale, le Pixel Buds Pro ricevono la funzionalità Quick Phrases, grazie alla quale gli utenti potranno controllare le chiamate e accedere ad altre funzionalità dell’Assistente senza la necessità di utilizzare il comando “Ehi Google”.

La nuova funzionalità permette di utilizzare i semplici comandi “Rispondi” o Rifiuta” per gestire le chiamate in ingresso direttamente dalle cuffie, Quick Phrases purtroppo non permette ancora alle cuffie dell’azienda di gestire allo stesso modo timer o sveglie, per queste operazioni è ancora infatti necessario utilizzare il classico comando di avvio dell’assistente.

Per attivare la nuova funzionalità sarà sufficiente recarsi nelle Impostazioni di Google Assistant sullo smartphone, dove potrete visualizzare la nuova sezione Quick Phrases, qui potrete attivare l’interruttore “Chiamate in arrivo”.

