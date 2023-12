Alla ricerca di un nuovo smartphone Android di fascia media e magari non volete lesinare sulla memoria? Allora sullo shop online ufficiale di HONOR potreste trovare ciò che fa per voi: la casa cinese propone HONOR 90 in offerta con generosi sconti, ai quali potete aggiungere un extra 10% di ribasso grazie a un coupon. Vediamo come fare per approfittarne subito.

HONOR 90 in offerta con oltre 200 euro di sconto

HONOR 90 è uno smartphone equilibrato, lanciato in Cina la scorsa primavera e in Italia durante il mese di luglio 2023. All’interno della scheda tecnica spiccano il display OLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ (2664 x 1200 pixel) con refresh rate fino a 120 Hz e il suo cuore, costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, supportato da 8 o 12 GB di RAM e da 256 o 512 GB di memoria interna in base alla versione.

Il comparto fotografico vede in tutto quattro sensori: sul retro trova spazio un doppio “oblò” che include una tripla fotocamera con sensore principale da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e sensore di profondità da 2 MP, mentre frontalmente c’è una fotocamera da 50 MP con obiettivo integrato nello schermo tramite foro. Non mancano connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata SuperCharge da 66 W. Qui per la scheda tecnica completa. Lo smartphone ha a disposizione Android 13 e MagicOS 7.1, ma è in lista per ricevere MagicOS 8 e Android 14.

HONOR 90 è stato lanciato quest’estate nelle versioni 8-256 GB e 12-512 GB al prezzo consigliato di rispettivamente 549,90 euro e 599,90 euro, ma potete trovarlo sullo shop online ufficiale del produttore cinese a 369,90 euro e 399,90 euro: dopo averlo aggiunto al carrello, potete digitare il coupon AWELCOME5 per ottenere un extra sconto del 5%, che vi permette di portarvi a casa le due varianti a rispettivamente 351,40 e 379,90 euro, con spedizione compresa. L’offerta è valida per un tempo limitato e coinvolge le colorazioni Midnight Black, Emerald Green, Diamond Silver (solo 12-512 GB) e Peacock Blue (esclusiva online per il 12-512 GB).

Se siete interessati potete seguire il link qui in basso, mentre in fondo (e qui sopra) potete consultare la nostra recensione per eventuali dubbi.

