State cercando un nuovo smartphone Android e volete spendere poco, magari perché interessati solo a funzionalità base che non richiedono chissà quali specifiche? Allora dovreste volgere lo sguardo su Amazon, perché sul sito è in offerta Motorola Moto G32 nella versione 4-64 GB, proposto a meno di 100 euro. Vediamo come approfittarne subito.

Motorola Moto G32 a meno di 100 euro in offerta su Amazon

Da uno smartphone Android da meno di 100 euro non si può pretendere molto, ma questo Motorola Moto G32 ha più di quel che sembra da questo piccolissimo prezzo. Non parliamo naturalmente di un prodotto pensato per chi vuole specifiche di alta fascia, ma di un dispositivo che punta molto sul rapporto qualità prezzo. Offre caratteristiche interessanti proposte a una cifra relativamente abbordabile già al lancio, e con l’offerta disponibile in queste ore le cose migliorano ulteriormente.

Moto G32 mette a disposizione uno schermo IPS LCD da 6,5 pollici a risoluzione Full-HD+ (1800 x 2400) con refresh rate fino a 90 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 680 a 6 nm con CPU octa-core, supportato in questo caso da 4 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna. A livello fotografico offre in tutto quattro sensori: sul retro c’è una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP con PDAF, sensore ultra-grandangolare da 8 MP (118° di FoV) e sensore per profondità e scatti macro da 2 MP, mentre frontalmente trova posto una fotocamera grandangolare da 16 MP con obiettivo integrato nello schermo.

Niente 5G, ma a queste cifre è comprensibile: abbiamo comunque 4G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C. La batteria dovrebbe regalare soddisfazioni grazie a una capacità di 5000 mAh e alla ricarica cablata da 30 W. Per tutti gli altri dettagli potete consultare la scheda tecnica completa. Lo smartphone ha debuttato con Android 12 ed è attualmente con Android 13, ma dovrebbe ricevere Android 14 nei prossimi mesi.

Motorola Moto G32 è stato lanciato in Europa nella versione 4-128 GB a un prezzo consigliato di 239,90 euro, ma in queste ore potete acquistare la versione 4-64 GB in offerta su Amazon a meno di 100 euro: per la precisione, bastano 98 euro per portarvelo a casa nella colorazione Dove Grey, con cover e consegna incluse (anche in un giorno se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile). Se siete interessati, potete seguire il link qui in basso:

Acquista Motorola Moto G32 in offerta su Amazon

