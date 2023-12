Qualche giorno fa un noto leaker ha fornito una piccola anticipazione su quale sarà il tema degli sfondi predefiniti della serie Samsung Galaxy S24, e oggi possiamo dire che probabilmente ha fatto centro. I primi sfondi di Samsung Galaxy S24 Ultra (ma forse anche per gli altri due modelli) sono infatti spuntati grazie a un nuovo leak, e possiamo già scaricarli e impostarli sullo smartphone. Scopriamoli insieme.

I primi sfondi di Samsung Galaxy S24 Ultra pronti al download

In base a quanto diffuso da Vetrox360 su X, quelli qui sotto risultano quattro degli sfondi predefiniti a bordo di Samsung Galaxy S24 Ultra. Il tema sembra proprio quello delle pietre preziose poliedriche anticipato i giorni scorsi, con sfondi nelle tonalità Titanium Violet, Titanium Black, Titanium Grey e Tintanium Yellow (che potrebbero anche essere i nomi delle colorazioni dello smartphone in arrivo).

Previous Next Fullscreen

Non sappiamo se a bordo della serie Samsung Galaxy S24 troveremo solo questi sfondi predefiniti, o se ce ne saranno altri. Solitamente il produttore non integra una grande quantità di sfondi a bordo dei suoi smartphone, dal momento che gli utenti possono trovarne a milioni in rete (e sul Galaxy Store) per personalizzare a piacimento la home del dispositivo.

I nuovi flagship potrebbero essere presentati tra poco più di un mese attraverso un evento Unpacked in California. Dovrebbero disporre del SoC Exynos 2400 in alcuni mercati o del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, di display AMOLED da 6,2, 6,6 e 6,8 pollici, di una tripla o quadrupla fotocamera posteriore (per l’Ultra previsti Samsung ISOCELL HP2SX da 200 MP, ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 10 MP con zoom 3x e teleobiettivo da 50 MP con zoom 5x) e di batterie da 4000 e 5000 mAh.

Se volete provare gli sfondi qui sopra, potete scaricarli a piena risoluzione attraverso il link qui in basso. Vi piacciono o preferite altre tipologie di wallpaper per il vostro smartphone Android?

Scarica gli sfondi di Samsung Galaxy S24 Ultra

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy S23 Ultra: lo Snapdragon 8 Gen 2 cambia davvero tutto