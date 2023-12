L’emulazione di altri sistemi di gioco è una pratica piuttosto diffusa su Android e uno dei più promettenti degli ultimi tempi è stato Skyline, un vero e proprio emulatore della console Nintendo Switch.

A maggio gli sviluppatori di Skyline hanno annunciato con rammarico di aver abbandonato lo sviluppo dell’emulatore a seguito di un avviso di rimozione DMCA da parte di Nintendo, tuttavia è in lavorazione un seguito del popolare emulatore.

L’emulatore Nintendo Switch Skyline a breve avrà un successore

Un successivo progetto di emulazione, soprannominato Strato, nacque dalle ceneri di Skyline poco dopo la chiusura di quest’ultimo. Ora un collaboratore ha rivelato che questo nuovo emulatore verrà rilasciato prima del nuovo anno.

EZOnTheEyes ha annunciato su YouTube che il nuovo emulatore Nintendo Switch per Android verrà lanciato questo mese.

Anche se il collaboratore non ha fornito una data esatta, significa che mancano solo poche settimane al lancio di Strato, se tutto andrà come previsto.

Il progetto Strato si basa sull’emulatore Skyline ed è sviluppato da due dei principali contributori del progetto Skyline e si unirà agli altri emulatori Nintendo Switch arrivati nel 2023, come Yuzu per Android, Vita 3K per PlayStation Vita e Winlator per PC.

