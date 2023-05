Gli emulatori fanno parte di una categoria di software molto apprezzata dagli utenti, ci consentono infatti di giocare sui nostri dispositivi Android a diversi titoli originariamente nati per diverse console, ne esistono diversi tipi dedicati a praticamente qualsiasi sistema di gioco sia mai stato prodotto. Qualche tempo fa vi avevamo parlato di Skyline, un emulatore per Nintendo Switch molto apprezzato che, di recente, ha dovuto chiudere baracca e burattini a causa delle pressioni esercitate da Nintendo.

Oggi però, per la gioia degli amanti della console dell’azienda nipponica, vi parliamo di un nuovo emulatore che approda su Android ma che era già disponibile da tempo per PC; si tratta di Yuzu, scopriamolo insieme.

Yuzu è il nuovo emulatore per Nintendo Switch su Android

Come già detto, Yuzu non è un progetto completamente nuovo, esiste già da tempo infatti una versione per PC grazie alla quale gli utenti possono giocare i propri giochi per Nintendo Switch preferiti su un hardware più potente; ora però l’emulatore sbarca anche sul sistema operativo del robottino, prefiggendosi l’obbiettivo di aiutare i videogiocatori nelle proprie sessioni di gioco.

Il progetto, per quanto riguarda Android, è ancora nelle sue fasi iniziali ed è dunque probabile che si possano riscontrare malfunzionamenti o incompatibilità di vario genere: per funzionare a dovere Yuzu necessita che il dispositivo Android sia equipaggiato almeno con un processore Snapdragon 865, anche se è preferibile uno Snapdragon 8 Gen 1 e 8 GB di memoria RAM. I processori di casa Qualcomm al momento sono gli unici che possono vantare il supporto dell’emulatore, relegando gli utenti dotati di smartphone con chip MediaTek ed Exynos (anche se in alcuni casi sembra supportato anche l’Exynos 2200) alla necessità di reperire differenti soluzioni.

L’emulatore necessita inoltre di una versione di Android uguale o superiore alla 11, nonché di alcuni driver GPU che supportano determinate estensioni Vulkan (ma su questo il Play Store dovrebbe avvisarvi qualora il vostro dispositivo non risultasse compatibile).

Per quel che concerne le prestazioni del software in questione, il team di sviluppatori ha condiviso i dati dei test condotti su alcuni giochi, paragonando i risultati ottenuti con un Samsung Galaxy S23 e un Galaxy S20 FE; come spesso accade con gli emulatori però, l’eventuale compatibilità di un titolo videoludico dipende da diversi fattori e, come anticipato poco sopra considerando la natura iniziale del progetto, potreste fronteggiare malfunzionamenti vari durante l’utilizzo.

Gli utenti che dispongono di uno smartphone equipaggiato con Snapdragon 8 Gen 1 possono ulteriormente migliorare le prestazioni dell’emulatore installando i driver GPU Turnip, ufficialmente supportati dal software in questione, esistono altresì driver per i dispositivi Adreno 700 in grado di migliorare le prestazioni generali; tutte queste informazioni, insieme a vari riscontri da parte dei membri della community e degli sviluppatori del progetto, sono reperibili sul server Discord di Yuzu.

Yuzu per Android è disponibile in due versioni, una gratuita e una a pagamento denominata Early Access, grazie alla quale è possibile ottenere aggiornamenti anticipati con nuove funzionalità in fase di test; una volta scaricata l’applicazione l’emulatore vi guiderà attraverso il processo di selezione e configurazione delle componenti necessarie (giochi e chiavi di decrittazione della console). Qualora foste interessati a testare con mano Yuzu, vi lasciamo qui sotto i badge per scaricarlo direttamente dal Play Store.

Scarica Yuzu Emulator dal Play Store

Scarica Yuzu Emulator Early Access dal Play Store

