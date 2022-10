Molti di voi conosceranno e probabilmente utilizzeranno gli emulatori in ambito videoludico, si tratta di software in grado appunto di emulare un altra piattaforma, consentendo all’utente di giocare ad alcuni titoli. Ne esistono diversi, sia su PC che su Android, in grado di far rivivere le emozioni delle vecchie console ma anche delle nuove. Proprio in questo frangente nasce Skyline Edge, emulatore per Android in grado di farci giocare ai titoli nati per Nintendo Switch.

Skyline Edge è un nuovo emulatore Nintendo Switch per Android

Skyline Edge è una sorta di successore dell’emulatore Skyline, creato dallo stesso team di sviluppatori, in realtà si tratta più di una nuova opzione dell’emulatore appena citato, che consente all’utente di supportare economicamente il lavoro del team.

L’emulatore è infatti disponibile con diversi piani in abbonamento che partono da 5 $ al mese, una versione premium del software gratuito in pratica, che dà all’utente la possibilità di ricevere tutti gli aggiornamenti importanti due settimane prima della versione gratuita. Inoltre in base al piano in abbonamento scelto, sono disponibili ruoli Discord esclusivi, nonché la possibilità di partecipare a sondaggi per prendere decisioni sulle fasi di sviluppo future.

Skyline Edge però porta anche alcuni miglioramenti rispetto alla versione base, soprattutto dal punto di vista delle prestazioni, si presenta infatti con una massiccia riscrittura dell’emulatore GPU, aggiunge il supporto per i driver Adreno, aumentando di conseguenza in maniera notevole le prestazioni.

Aumenta le prestazioni su tutta la linea. Titoli come Super Mario Odyssey ora raggiungono la massima velocità anche nei luoghi più intensi e funzionano su driver proprietari Adreno, non solo Rapa che fornisce di per sé un notevole aumento delle prestazioni.

Qualora foste interessati a contribuire allo sviluppo di Skyline Edge, che ad onor del vero è uno dei più supportati e meglio realizzati su Android, vi lasciamo il link alla pagina del progetto. Ovviamente vi ricordiamo che l’emulazione di videogiochi non è una pratica illegale, a patto di essere in possesso di una copia fisica del gioco che volete riprodurre.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone per giocare, la nostra classifica di ottobre 2022