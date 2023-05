L’emulazione di altri sistemi di gioco è una pratica piuttosto diffusa su Android e uno dei più promettenti degli ultimi tempi è Skyline, un vero e proprio emulatore della console Nintendo Switch. Ora lo sviluppo di Skyline è stato interrotto a causa di una richiesta da parte di Nintendo.

Gli sviluppatori di Skyline hanno annunciato con rammarico di aver abbandonato lo sviluppo dell’emulatore a seguito di un avviso di rimozione DMCA da parte di Nintendo.

Nintendo blocca lo sviluppo dell’emulatore Switch Skyline

Il team ha riferito che Nintendo ha contestato Lockpick, il software viene utilizzato per scaricare le chiavi di sicurezza da una vera console Nintendo Switch da utilizzare nell’emulatore. Il colosso nipponico afferma che Lockpick elude il sistema di protezione dalla copia e di conseguenza viola il copyright.

Il team di Skyline afferma che l’emulatore stesso è legale e che non rimuoverà il repository o le build del software, tuttavia non verrà più aggiornato e a un certo punto non funzionerà con le future versioni di Android.

Due degli sviluppatori di Skyline hanno affermato che ora stanno lavorando su un progetto incentrato sull’esecuzione di giochi Windows su Android e visto quanto erano riusciti a fare con Skyline, le premesse sono buone.

