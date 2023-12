Il lancio internazionale, e dunque anche europeo, della serie Note 13 di Redmi si avvicina una certificazione dopo l’altra e nelle scorse ore un noto tipster ha reso noti i probabili prezzi di listino europei dei modelli di maggior pregio della gamma: Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro+.

Scopriamo quanto costeranno in Europa Redmi Note 13 Pro e Note 13 Pro+

Sono passati un paio di mesi dalla presentazione cinese della nuova serie Note 13 di Redmi, composta dai tre modelli Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro+. Nel frattempo, il marchio facente capo a Xiaomi ha allargato la famiglia con Redmi Note 13R Pro, anch’esso per ora riservato al solo mercato cinese. I primi modelli, invece, stanno facendo capolino nei database di diversi enti di certificazione a livello internazionale, facendo pensare ad un lancio ormai dietro l’angolo.

Nella fattispecie, il team di MySmartPrice ha avvistato i dispositivi citati in diverse certificazioni TDRA; Redmi Note 13 Pro — che in alcuni mercati potrebbe arrivare con il nome POCO X6 — ha ricevuto anche la certificazione EEC, che ne avvicina il debutto nel Vecchio Continente. Ebbene, ad arricchire il quadro ci ha pensato il noto informatore indiano Sudhanshu Ambhore, che in un recente report su Appuals ha condiviso i probabili prezzi di listino europei dei due modelli Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro+.

Il report in discorso rivela che il produttore cinese commercializzerà i due smartphone in Europa senza alterarne i nomi — che, quindi, rimarranno Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro+ — e li proporrà nelle tre colorazioni Black, Blue e White. A quanto si riporta, Xiaomi dovrebbe proporre i tagli di memoria top con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna (anche se, per la verità, il modello Pro+ esiste anche in una versione con 16 GB di RAM). I restanti tagli di memoria dovrebbero arrivare in un secondo momento.

Passando ai prezzi, come sempre quelli europei sono più elevati rispetto a quelli cinesi anche per ragioni di natura fiscale. Nella fattispecie, la fonte riporta che Redmi Note 13 Pro costerà circa 450 euro, mentre per Redmi Note 13 Pro+ sarà necessario sborsare circa 500 euro; niente a che vedere coi prezzi cinesi dei due modelli, negli stessi tagli di memoria: Redmi Note 13 Pro 12 GB + 512 GB costa 1.999 yuan (circa 256 euro), mentre Redmi Note 13 Pro+ 12 GB + 512 GB costa 2.199 yuan (circa 282 euro). La buona notizia consiste nell’assenza di rincari rispetto allo scorso anno, quando Redmi Note 12 Pro 5G aveva debuttato a 449,90 euro (nel taglio top) e Redmi Note 12 Pro+ a 499,90 euro.

Serie Redmi Note 13 Pro: recap delle specifiche

Alla luce di un lancio che appare dunque imminente, è opportuno riepilogare le specifiche tecniche di di Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro+, le cui schede tecniche complete sono disponibili rispettivamente a questo link e a questo link.

Ecco una sintesi di quelle principali:

Display : AMOLED FHD+ 1,5K (2712 x 1220 pixel) da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, 1920Hz High-frequency PWM dimming, DCI-P3 100% wide colour gamut e protezione Corning Gorilla Glass Victus.

: AMOLED FHD+ 1,5K (2712 x 1220 pixel) da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, 1920Hz High-frequency PWM dimming, DCI-P3 100% wide colour gamut e protezione Corning Gorilla Glass Victus. Chipset : Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 SoC, Adreno 740 GPU (Pro), MediaTek Dimensity 7200 Ultra SoC, Mali-G610 MC4 GPU (Pro+).

: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 SoC, Adreno 740 GPU (Pro), MediaTek Dimensity 7200 Ultra SoC, Mali-G610 MC4 GPU (Pro+). Software : MIUI 14 con base Android 13.

: MIUI 14 con base Android 13. Tagli di memoria : Pro: 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB e 16 GB + 512 GB. Pro+: 12 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB e 16 GB + 512 GB.

: Fotocamere : Anteriore : 16 megapixel Posteriori : Principale : Samsung ISOCELL HP3 da 200 megapixel con OIS Ultra-grandangolare : 8 megapixel Macro : 2 megapixel

: Batteria : 5.100 mAh con ricarica rapida a 67 W (Pro), 5.000 mAh con ricarica rapida a 120 W (Pro+).

: 5.100 mAh con ricarica rapida a 67 W (Pro), 5.000 mAh con ricarica rapida a 120 W (Pro+). Dimensioni e peso : 161.15 × 74.24 × 7.98mm, 187 grammi (Pro), 161.4 x 74.2 x 8.9 mm, 204.5 grammi (Pro+).

: 161.15 × 74.24 × 7.98mm, 187 grammi (Pro), 161.4 x 74.2 x 8.9 mm, 204.5 grammi (Pro+). Connettività : Dual SIM, 4G, 5G SA/NSA, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Wi-Fi 5, USB Type-C, ingresso jack audio da 3.5 mm.

: Dual SIM, 4G, 5G SA/NSA, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Wi-Fi 5, USB Type-C, ingresso jack audio da 3.5 mm. Altre caratteristiche: certificazione IP68 (solo Pro+) e sensore di impronte sotto al display.

