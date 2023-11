Dalla Cina arriva la notizia del lancio di Redmi Note 13R Pro, smartphone di fascia media dedicato a chi desidera un display OLED.

Si tratta, infatti, di uno dei principali punti di forza del nuovo smartphone di Redmi, che è animato da un processore MediaTek Dimensity 6080 e può contare su 12 GB di RAM, 256 GB di memoria di archiviazione e una batteria da 5.000 mAh.

Le principali caratteristiche di Redmi Note 13R Pro

Per quanto riguarda il design, il nuovo smartphone di Redmi presenta un look molto simile a quello del suo predecessore, caratterizzato da un ampio display con un foro in alto al centro per la fotocamera frontale e, sulla parte posteriore, un comparto imaging inserito in un modulo di dimensioni generose.

Questa è la scheda tecnica di Redmi Note 13R Pro:

display OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, colori a 10-bit e supporto PWM dimming a 1.920 Hz

processore MediaTek Dimensity 6080 con GPU Mali-G57 MP2

12 GB di RAM

256 GB di memoria di archiviazione

doppia fotocamera posteriore con sensore primario da 100 megapixel (con apertura f/1.7) e sensore di profondità da 2 megapixel

fotocamera frontale da 16 megapixel

supporto alla connettività 5G

scocca resistente ad acqua e polvere (con certificazione IP54)

ingresso jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C

batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W)

interfaccia MIUI 14 basata su Android 13

peso di 175 grammi

Prezzi e disponibilità del nuovo smartphone

Redmi Note 13R Pro è già disponibile in Cina in tre colorazioni (Midnight Dark, Morning Light Gold e Time Blue) al prezzo ufficiale di 1.999 yuan (pari, al cambio, a circa 255 euro).

Al momento il produttore non ha confermato che lo smartphone sarà lanciato anche in altri mercati e, pertanto, per scoprire se arriverà in Europa dovremo attendere notizie ufficiali da Redmi.

