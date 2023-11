Samsung lo aveva promesso, e ha mantenuto la parola grazie all’aggiornamento ad Android 14 con la One UI 6: quest’ultimo rende compatibile l’app Galaxy Enhance-X anche con i primi smartphone di fascia media. Più precisamente si parte da Samsung Galaxy A54, Galaxy A53 e Galaxy A34 5G, ma in futuro probabilmente il numero di modelli sarà ulteriormente ampliato.

Samsung Galaxy Enhance-X è disponibile per Galaxy A54, A53 e A34 5G

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Galaxy Enhance-X è un’interessante applicazione perfetta per gli amanti della fotografia. È pensata per migliorare gli scatti attraverso l’intelligenza artificiale e aveva debuttato inizialmente per la serie Galaxy S22, ma era stata rimossa e resa successivamente disponibile a partire dalla serie Galaxy S23. Nei mesi successivi è arrivata su tanti altri modelli di fascia alta, come la serie Galaxy S22 stessa, ma anche le serie Galaxy S21, Galaxy S20, Galaxy Note 20 e i pieghevoli Galaxy Z Flip5, Z Fold5, Z Flip4, Z Fold4, Z Flip3 5G, Z Fold3 5G, Z Fold2 5G, Z Flip e Z Flip 5G. Ora è disponibile pure per Galaxy A54, Galaxy A53 e Galaxy A34 5G in seguito all’update ad Android 14 con One UI 6.

L’app è pensata per la modifica avanzata delle fotografie: sfrutta l’IA per fornire miglioramenti nella nitidezza, nell’HDR, nella risoluzione e nella qualità generale, ma anche per rimuovere ombre, riflessi o ridurre sfocature. Può persino trasformare brevi video in clip al rallentatore, contrassegnare costellazioni e altro negli scatti del cielo, trasformare le immagini in timelapse di 24 ore ed eseguire altre operazioni, anche se non tutte le funzionalità risultano disponibili per tutti i modelli compatibili con l’app.

Previous Next Fullscreen

Come scaricare Samsung Galaxy Enhance-X

Galaxy Enhance-X è ora compatibile anche con Samsung Galaxy A54, Galaxy A53 e Galaxy A34 5G, ma solo se avete aggiornato ad Android 14 e One UI 6. Immaginiamo che la disponibilità si estenderà ad altri modelli quando saranno aggiornati, magari compreso Galaxy A33 5G, ma dovremo aspettare per saperlo con certezza. Installare l’app è molto semplice: non dovete fare altro che recarvi sul Galaxy Store seguendo il link qui in basso e procedere con il download:

Installa Galaxy Enhance-X

Potrebbe interessarti: Samsung Italia annuncia e rilascia One UI 6 per Galaxy A54, A52 5G, Tab S8 5G e Tab S9 5G