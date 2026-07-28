HONOR risponde al lancio dei nuovi pieghevoli Samsung e propone generose promozioni sul suo shop online ufficiale: sfruttandole potete acquistare HONOR Magic V6 con uno sconto totale di quasi 1000 euro (combinando coupon e permuta, ma senza obbligo di spedire l’usato) e/o con un pacchetto di omaggi a scelta tra tablet, cuffie e altri prodotti. Vediamo come approfittarne subito.

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HONOR Magic V6: il principale rivale dei Galaxy Z Fold8?

HONOR Magic V6 ha fatto il suo debutto a livello globale all’inizio del mese di luglio, anche in Italia. Il nuovo smartphone Android pieghevole combina un design sottile, una resistenza migliorata e naturalmente specifiche tecniche di alto livello, pronte per battagliare con il rivale Samsung lanciato il 22 luglio: a bordo troviamo infatti un doppio schermo OLED LTPO 2.0 con refresh rate da 1 a 120 Hz (interno da 7,95 pollici ed esterno da 6,52) e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, supportato da 16 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna.

Uno dei punti di forza è costituito dall’ampia batteria da 6660 mAh, che trova posto in un prodotto così sottile (8,75 mm da chiuso e 4 mm da aperto, nella versione White) grazie alla tecnologia al silicio-carbonio e all’elevata densità energetica. In più, supporta la ricarica rapida cablata da 80 W e la ricarica wireless da 66 W.

A livello fotografico, Magic V6 propone in tutto cinque sensori: a spiccare è la tripla fotocamera con sensore principale Ultra-Light Sensitive da 50 MP, teleobiettivo periscopico Ultra Sensing da 64 MP con sensore da 1/2 pollice e stabilizzazione dell’immagine CIPA 6.5-stop, e sensore ultra-grandangolare da 50 MP, ma troviamo anche due fotocamere grandangolari da 20 MP, una per schermo (integrate tramite foro).

Per ulteriori dettagli: Le specifiche tecniche complete di HONOR Magic V6

Lo smartphone propone MagicOS 10 e Android 16, con la promessa di 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e di patch di sicurezza.

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Super offerte sul sito ufficiale: fino a 900 euro di sconto oppure 700 + pacchetto omaggi

HONOR Magic V6 è disponibile da qualche giorno in Italia nelle colorazioni Black, White, Red e Gold al prezzo consigliato di 2299,90 euro: niente paura, però, perché questa cifra può essere notevolmente abbassata sfruttando le promozioni attive sullo shop online ufficiale.

Sul sito è infatti disponibile il coupon AATG700 che regala uno sconto immediato di 700 euro e fa scendere la cifra a 1599,90 euro. In più, è accessibile lo sconto permuta, senza un reale obbligo di spedire effettivamente il dispositivo usato: potete inserire il prodotto e valutare se spedirlo oppure no, come specificato in questa pagina, sfruttando comunque il bonus permuta da 200 euro.

Sfruttando entrambi potete scendere a 1399,90 euro, con uno sconto totale di ben 900 euro rispetto al listino. Con gli HONOR Points potete andare ancora più giù.

Se preferite, potete utilizzare il coupon AATG700 sopra citato e abbinarlo a uno dei pacchetti di omaggi a disposizione:

Pacchetto Business : in regalo HONOR Magic-Pen, HONOR CHOICE AI Note, HONOR CHOICE Earbuds Clip, HONOR Screen Protection di 24 mesi per entrambi gli schermi (valore totale di 509,60 euro)

: in regalo HONOR Magic-Pen, HONOR CHOICE AI Note, HONOR CHOICE Earbuds Clip, HONOR Screen Protection di 24 mesi per entrambi gli schermi (valore totale di 509,60 euro) Pacchetto Entertainment : in regalo HONOR CHOICE Projector Air Pro, HONOR CHOICE Earbuds Clip, HONOR Screen Protection di 24 mesi per entrambi gli schermi (valore totale di 509,70 euro)

: in regalo HONOR CHOICE Projector Air Pro, HONOR CHOICE Earbuds Clip, HONOR Screen Protection di 24 mesi per entrambi gli schermi (valore totale di 509,70 euro) Pacchetto Daily: in regalo HONOR Pad 10 8-256 GB Wi-Fi con tastiera, HONOR Screen Protection di 24 mesi per entrambi gli schermi (valore totale di 549,80 euro)

Il bonus permuta da 200 euro e il pacchetto di omaggi a scelta sono alternativi: non è possibile usufruire di entrambe le promozioni. Se siete interessati all’acquisto di HONOR Magic V6 non vi resta che seguire il link qui in basso: