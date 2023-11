Il periodo del Black Friday è terminato, ma questo non significa che non sia possibile approfittare di ulteriori offerte sulla tecnologia. Se state cercando un paio di nuove cuffie true wireless di qualità , dovreste considerare le Google Pixel Buds Pro, tornate in queste ore al super prezzo dell’offerta del Black Friday Amazon in varie colorazioni: vediamo come approfittarne subito.

Google Pixel Buds Pro in super offerta su Amazon come al Black Friday

Le Pixel Buds Pro sono il modello di punta della casa di Mountain View e risultano tra le cuffie wireless più smart attualmente a disposizione sul mercato. Parliamo di cuffie con una qualità audio più elevata rispetto alle sorelle minori Pixel Buds-A. Offrono cancellazione attiva del rumore (ANC) con chip audio a 6 core personalizzato, che esegue algoritmi sviluppati e ottimizzati da Google stessa; grazie all’isolante Silent Seal per una migliore adesione alle orecchie e ai sensori integrati per misurare la pressione sonora sul canale auditivo, offrono un maggiore comfort di ascolto e una più efficiente riduzione dei rumori esterni.

Le Google Pixel Buds Pro offrono inoltre Volume EQ per l’aggiustamento dell’audio, la connettività Multipoint per passare automaticamente tra gli ultimi due dispositivi Bluetooth collegati (smartphone, tablet, TV e non solo), Google Assistant e una modalità trasparenza, utile per far passare i suoni esterni (per quei momenti nei quali l’isolamento potrebbe essere pericoloso, come in mezzo al traffico). Nessun problema neanche per gli allenamenti, grazie alla certificazione IPX4 che protegge dagli spruzzi d’acqua. Lato autonomia, Google promette fino a 11 ore di ascolto con ANC spento o fino a 7 ore con ANC attivato.

Ecco un riassunto della scheda tecnica delle Pixel Buds Pro:

Dimensioni e peso: 23,72 x 22,03 x 22,33 mm, 6,2 g

Dimensioni e peso custodia: 50 x 63,2 x 25 mm, 62,4 g (auricolari inclusi)

Driver dinamici custom da 11 mm

Caratteristiche audio: ANC (Cancellazione attiva del rumore) Modalità trasparenza Equalizzazione del volume Gestione attiva della pressione intra-auricolare

Acquisizione vocale: ogni cuffia è dotata di tre microfoni, “voice accelerometer” e cover anti-vento

Sensoristica: Sensori capacitivi (tap e swipe) per musica, chiamate e controlli dell’Assistente Sensore di prossimità a infrarossi (rileva quando le cuffie vengono indossate per mettere automaticamente play e pausa) Accelerometro e giroscopio per rilevare i movimenti sensore dell’effetto hall per la custodia (rileva apertura e chiusura)

Certificazione cuffie:Â IPX4Â (resistenza ad acqua e sudore)

Certificazione custodia: IPX2 (resistenza all’acqua)

Connettività Bluetooth 5.0

Autonomia: 11 ore in riproduzione continua senza ANC, con una singola ricarica 7 ore in riproduzione continua con ANC, con una singola ricarica 31 ore in riproduzione continua con ANC, con le ricariche della custodia

Ricarica: wireless (Qi) e tramite USB Type-C

Le Google Pixel Buds Pro hanno debuttato al prezzo consigliato di 229 euro, ma potete acquistarle in offerta su Amazon con uno sconto di 60 euro nelle colorazioni Azzurro cielo, Verde cedro, Grigio antracite, Grigio creta e Grigio nebbia. Potete portarvele a casa a 169,99 euro seguendo uno dei link qui in basso; se siete indecisi, prima di procedere potete consultare la nostra recensione in fondo.

Acquista Google Pixel Buds Pro in offerta (Azzurro cielo)

Acquista Google Pixel Buds Pro in offerta (Verde cedro)

Acquista Google Pixel Buds Pro in offerta (Grigio antracite)

Acquista Google Pixel Buds Pro in offerta (Grigio creta)

Acquista Google Pixel Buds Pro in offerta (Grigio nebbia)

