I possessori di ASUS Zenfone 9 saranno contenti di sapere che qualcosa si stia muovendo anche per loro per quanto concerne Android 14. Il produttore taiwanese ha avviato il programma beta Android Preview Program per iniziare a testare il nuovo sistema operativo. Nel frattempo Samsung e OnePlus non stanno a guardare, ma stavolta rilasciano solo patch di sicurezza: coinvolti Samsung Galaxy F41, OnePlus 11R e OnePlus Nord N20 SE. Andiamo a scoprire tutte le novità.

Novità aggiornamento Android 14 beta per ASUS Zenfone 9

ASUS avvia il programma beta di Android 14 per il suo Zenfone 9 a distanza di un mesetto dal modello più recente, ASUS Zenfone 10. L’annuncio arriva direttamente dal forum ufficiale ZenTalk di ASUS, dove viene spiegato come funziona l’Android Preview Program. In base a quanto possiamo leggere, gli utenti possono fare richiesta di adesione attraverso le impostazioni di sistema, e sarà direttamente il produttore a inoltrare gli inviti agli utenti selezionati. Più precisamente, per iscriversi al programma di test bisogna recarsi in “Impostazioni > Sistema> Aggiornamenti di sistema“, toccare l’icona a forma di ingranaggio in alto a destra e selezionare “Iscriviti al programma di anteprima Android“.

Naturalmente gli utenti vengono messi in guardia dalla possibile presenza di bug più o meno gravi e da eventuali problemi di instabilità. La Zen UI a bordo dello smartphone è molto simile ad Android stock, quindi non ci saranno tante differenze in confronto ai Google Pixel: rispetto ad Android 13 saranno integrate maggiori possibilità di personalizzazione, cambiamenti nelle notifiche e nella gestione dei permessi e qualche novità all’interno delle app ASUS, ma niente stravolgimenti.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy F41

Samsung sta premendo sull’acceleratore per quanto concerne il rilascio della One UI 6 con Android 14, ma non è questo il caso: Samsung Galaxy F41 si deve accontentare delle patch di sicurezza di novembre 2023, in distribuzione in queste ore a partire da alcuni Paesi dell’America Latina. Il firmware in arrivo è il F415FUBS3CWK2 e non sembra integrare ulteriori novità di rilievo: possibile che siano stati risolti alcuni bug non specificati e che sia stata migliorata la stabilità generale del sistema.

Come abbiamo visto con il più recente bollettino di sicurezza diffuso dal produttore sud-coreano, le patch di novembre 2023 vanno a risolvere più di 60 vulnerabilità, alcune delle quali di livello critico. Parte delle patch riguarda il sistema operativo in generale (CVE), ma ci sono anche correzioni specifiche per i dispositivi Samsung (SVE).

Purtroppo lo smartphone non riceverà l’aggiornamento ad Android 14, essendo uscito più di tre anni fa con Android 10.

Novità aggiornamenti OnePlus 11R e OnePlus Nord N20 SE

Cambiamo di nuovo marchio perché sono in distribuzione aggiornamenti per un paio di smartphone OnePlus. Più precisamente stanno accogliendo nuovi firmware OnePlus 11R e OnePlus Nord N20 SE, anche se non si tratta di novità particolarmente “pesanti”. I due smartphone stanno accogliendo rispettivamente OxygenOS 13.1.0.583 (a partire dall’India) e OxygenOS 13.1.1.550 (in versione globale) con le patch di sicurezza di novembre 2023 e poco altro. Il changelog si ferma infatti qui, senza elencare ulteriori miglioramenti o cambiamenti.

Come aggiornare ASUS Zenfone 9, Samsung Galaxy F41, OnePlus 11R e OnePlus Nord N20 SE

Per provare ad aderire al programma beta di Android 14 su ASUS Zenfone 9 potete recarvi in “Impostazioni > Sistema> Aggiornamenti di sistema“, toccare l’icona a forma di ingranaggio in alto a destra e selezionare “Iscriviti al programma di anteprima Android“. Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy F41 potete andare in “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Discorso simile per OnePlus 11R e OnePlus Nord N20 SE: in questi casi il percorso è “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Con esito negativo, vi invitiamo a riprovare dopo qualche ora.

