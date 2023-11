HONOR ha aperto le iscrizioni per la beta interna dell’interfaccia MagicOS 8.0 basata su Android 14. Da oggi è possibile registrarsi al programma beta anticipato e le iscrizioni rimarranno aperte fino al 14 dicembre 2023.

Inizialmente il beta test sarà limitato alle serie HONOR Magic5 e HONOR Magic4, ma in seguito verranno annunciati altri smartphone idonei che si uniranno al programma.

HONOR avvia il reclutamento per la beta interna di MagicOS 8.0

Secondo quanto riferito saranno disponibili 3.000 posti per gli utenti di smartphone delle serie HONOR Magic5 e altrettanti per i possessori di quelli delle serie Magic4 che devono scaricare rispettivamente MagicOS 7.1.0.183 e 7.0.0.171 per partecipare al programma beta della MagicOS 8.0.

La società non ha ancora rivelato le caratteristiche di MagicOS 8.0, forse perché sta aspettando di svelare questo nuovo software con la prossima serie HONOR Magic 6.

Vale la pena chiarire che il processo di reclutamento alla beta viene effettuato in più fasi e potrebbe richiedere del tempo per accogliere tutti i partecipanti.

Dopo aver installato le prime build beta di MagicOS 8.0, il dispositivo potrebbe manifestare surriscaldamento, rallentamenti e un maggiore consumo energetico, problemi che scompariranno automaticamente con i vari aggiornamenti.

È inoltre da tenere a mente che lo scopo di un programma beta è quello di utilizzare a sufficienza il software e segnalare allo sviluppatore i bug rilevati affinché possano essere corretti, quindi è meglio evitare di occupare posti se non si ha intenzione di partecipare attivamente al programma.

