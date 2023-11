Torniamo ad occuparci di HONOR Magic 6, smartphone che il popolare produttore cinese dovrebbe presto lanciare sul mercato, protagonista nelle scorse ore dell’ennesima anticipazione.

Di recente è emerso che per tale device il team di HONOR ha deciso di puntare su un nuovo sensore fotografico, ossia l’OmniVision OV50K da 1 pollice e il popolare leaker Digital Chat Station ha condiviso su Weibo degli interessanti dettagli su tale componente.

Il nuovo sensore fotografico di HONOR Magic 6

A dire del leaker, il nuovo sensore di HONOR Magic 6 potrà contare sulla tecnologia chiamata LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), soluzione che proverà a garantire agli utenti un notevole miglioramento in uno specifico aspetto particolarmente complicato nella fotografia mobile: ci riferiamo alla sovraesposizione nelle scene luminose.

Nel momento in cui si scatta una foto, il sensore della fotocamera cattura la luce, che viene convertita in segnali elettrici, i quali vengono poi combinati per formare l’immagine finale. Solo che, nelle scene luminose, il sensore può essere “sopraffatto” da una quantità eccessiva di luce, portando ad una sovraesposizione e ad una perdita di dettagli.

La tecnologia LOFIC affronterà proprio questo problema, gestendo in modo efficace la luce in eccesso e garantendo che le foto mantengano la loro integrità anche in condizioni di elevata luminosità.

Sempre secondo Digital Chat Station, il sensore OmniVision OV50K sarà in grado di competere anche con il sensore Sony IMX989 da 1 pollice.

Stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino ad oggi, HONOR Magic 6 dovrebbe poter contare anche sul processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e su una soluzione che consentirà agli utenti di sfruttare un sistema di comunicazione satellitare.

Nel corso dei prossimi giorni dovrebbero emergere ulteriori dettagli sullo smartphone, incluso quello che potrebbe essere il periodo del suo lancio in Europa.

Potrebbe interessarti anche: Le specifiche tecniche degli HONOR 100 sono trapelate prima del lancio