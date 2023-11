Realme approfitta dell’annuncio della data di lancio di Realme GT5 Pro per svelare di aver superato 200 milioni di spedizioni globali. Il nuovo smartphone Android è stato protagonista di numerose indiscrezioni e anticipazioni in queste ultime settimane, e ormai manca davvero poco per scoprirlo ufficialmente. Scopriamo insieme la data e vediamo qualche dato in più sui risultati raggiunti dal produttore.

Prosegue la crescita di Realme

Realme ha ufficialmente annunciato di aver superato 200 milioni di unità per quanto riguarda le spedizioni globali. Fondata solo nel 2018, Realme è diventata in pochi anni un importante marchio nel mercato globale degli smartphone e ha saputo ritagliarsi il suo spazio nell’affollata e agguerrita fascia media. Nel 2021 ha raggiunto il traguardo delle 100 milioni di vendite, e ha continuato a crescere rapidamente, diventando il quinto marchio più veloce a raggiungere il traguardo di 200 milioni di spedizioni ed entrando così nel “200 Million Club” a livello internazionale.

Nel 2022, secondo Canalys, Realme Europe si è classificata tra i primi quattro marchi di smartphone con una crescita dell’8%, risultando l’unico in crescita durante quell’anno. Il produttore ha lanciato la strategia “Simply Better”, che assicura tecnologia all’avanguardia per ogni generazione di prodotti e un approccio incentrato sulla combinazione di design e prestazioni. Anche grazie a questa strategia, nel 2023 Realme è l’unico marchio in crescita in Europa, secondo quanto rilevato da Counterpoint Research Market Monitor. Nei mercati emergenti, la quota di mercato (88%) supera di parecchio gli altri membri del citato “200 Million Club”.

Realme continua a investire in ricerca e sviluppo, creando il “Realme Global Institute of Leap-forward Technology” per concentrare i suoi sforzi su tecnologie rivoluzionarie relative a quattro aree chiave: display, fotografia, gaming e ricarica. Nei cinque anni dalla sua nascita, l’azienda ha puntato sulla comprensione delle esigenze degli utenti globali, e il futuro sembra riservare grandi cose per il brand: nel 2024 è previsto un aumento del 470% delle spese per ricerca e sviluppo, con oltre 33 importanti partner tecnologici internazionali e un previsto aumento del 400% del personale di ricerca.

Realme GT5 Pro sta arrivando: abbiamo la data ufficiale

A proposito di futuro, anche se molto prossimo, è il momento di tornare a parlare di Realme GT5 Pro, il prossimo flagship del produttore cinese. Dopo due anni di perfezionamento, lo smartphone sarà ufficialmente presentato il 7 dicembre 2023 a Shenzhen, in Cina. Si tratterà di un prodotto di punta sviluppato sotto la filosofia “No Leap, No Launch“, che si libera dagli “standard del settore dei flagship in termini di prestazioni e mostra capacità di imaging con teleobiettivo senza precedenti“.

Realme GT5 Pro si posiziona come un flagship “a doppio motore“, che bilancia prestazioni e imaging. Sarà il primo a offrire il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, che vanta un aumento del 30% delle prestazioni lato CPU e un miglioramento del 20% per quanto riguarda l’efficienza energetica. Tra le anticipazioni fornite dal produttore anche il teleobiettivo periscopico IMX890, che potrà contare sulla collaborazione con Qualcomm e ArcSoft.

Appuntamento dunque al 7 dicembre 2023: manca ormai poco più di una settimana per scoprire ufficialmente Realme GT5 Pro.

